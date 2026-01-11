اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

قدّمت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية والسموم وعلم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، تفسيرًا علميًا لظاهرة «الديجافو»، مؤكدة أنها لا ترتبط بأي تفسيرات روحانية أو بما يُتداول عن رؤيتها أثناء وجود الإنسان في رحم الأم.





وأوضحت، خلال لقائها على قناة «صدى البلد»، أن الديجافو ناتجة عن خلل مؤقت في كهرباء المخ داخل منطقة مسؤولة عن الإحساس بالألفة.





وأضافت أن الشعور بتكرار الموقف يحدث بسبب تسجيل المشهد مرتين بفارق زمني ضئيل للغاية، وحذّرت من تجاهل الظاهرة حال تكرارها المصحوب بأعراض صحية أخرى.



