أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام
10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

مروج حسني

قدّمت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية والسموم وعلم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، تفسيرًا علميًا لظاهرة «الديجافو»، مؤكدة أنها لا ترتبط بأي تفسيرات روحانية أو بما يُتداول عن رؤيتها أثناء وجود الإنسان في رحم الأم.


 

وأوضحت، خلال لقائها على قناة «صدى البلد»، أن الديجافو ناتجة عن خلل مؤقت في كهرباء المخ داخل منطقة مسؤولة عن الإحساس بالألفة.


 

وأضافت أن الشعور بتكرار الموقف يحدث بسبب تسجيل المشهد مرتين بفارق زمني ضئيل للغاية، وحذّرت من تجاهل الظاهرة حال تكرارها المصحوب بأعراض صحية أخرى.
 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ديجافو ظاهرة الديجافو رحم الأم تجارب روحانية

