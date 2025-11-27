قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إندونيسيا: فيضانات وانهيارات أرضية تدمر مجتمعات بأكملها بجزيرة سومطرة
برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفل
القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور
مدبولي: برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خفّض البطالة ورفع جودة الخدمات
مدبولي: 8.3 مليون مواطن يستفيدون من جهود التنمية في الصعيد
في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟
تطورات غزة والعلاقات الثنائية.. لقاء رفيع بين وزير الخارجية وزعيم الأغلبية السابق في البرلمان الألماني
مجدي البدوي يضع خارطة طريق إدارية للمؤسسات الصحفية والإعلامية المستقلة والحزبية
7 سنوات من النجاح | «مدبولي»: 8.3 مليون مواطن استفادوا من برنامج التنمية المحلية في الصعيد
قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع حتى 4ديسمبر
بعد قرار الإيقاف.. كريم الدبيس يُوجّه رسالة دعم مؤثرة لرمضان صبحي: «شدة وتزول»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار روسي قاسٍ بحق بولندا .. استدعاء السفير وإغلاق القنصلية في إيركوتسك

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء  السفير البولندي وتسليمه مذكرة بشأن إغلاق القنصلية العامة البولندية في مدينة إيركوتسك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان : روسيا تسحب موافقتها على عمل القنصلية العامة البولندية في إيركوتسك اعتبارًا من 30 ديسمبر المقبل.

وفي وقت لاحق ، أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، عزم بلاده تخصيص نحو 100 مليون دولار لتمويل شراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا عبر مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (بورل).

وأوضح سيكورسكي - حسبما ذكر راديو بولندا - أن هذه الأموال سيتم سحبها من ميزانية وزارة الخارجية، وسيتم تحويلها قبل نهاية العام لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية.


وقد تم إطلاق مبادرة (بورل) في يوليو 2025، وجاءت في أعقاب الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض إلى أوروبا، والتي أشارت إلى ضرورة تحمل المزيد من المسئولية عن أمن أوكرانيا .


وقد أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نوفمبر 2025 أن دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق ستمول بشكل مشترك حزمة من المعدات العسكرية والذخائر بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.

روسيا وزارة الخارجية الروسية بولندا السفير البولندي إغلاق القنصلية العامة البولندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

ترشيحاتنا

حادث المقطم

نتيجة السرعة الزائدة.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بالمقطم| صور

حادث الدائري

انقلاب سيارة نقل جامبو على الطريق الدائري بالمعادي

أرشيفية

الست مفاجأة..من صاحب الحق في تحريك قضية الزنا ؟

بالصور

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد