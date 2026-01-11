بوكو تطلق هواتف 8Pro و Poco M8 في السوق البريطاني مع خصومات “الطيور المبكرة”

أطلقت بوكو هواتف Poco M8 Pro و Poco M8 في السوق البريطاني مع خصومات “الطيور المبكرة” المتاحة حتى 14 يناير، ما يجعلها من أكثر هواتف الفئة المتوسطة جذبًا من حيث السعر في بداية 2026.

يأتي Poco M8 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وبطارية 6500 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 واط، بينما يحصل Poco M8 على شاشة AMOLED مقاس 6.77 بوصة، ومعالج Snapdragon 6 Gen 3، وبطارية 5520 ملي أمبير مع شحن 45 واط، وكلاهما بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.

العرض يتضمن خصمًا قدره 50 جنيهًا إسترلينيًا على Poco M8 Pro، ليصبح سعر نسخة 8/256 جيجابايت 259 جنيهًا عبر أمازون بريطانيا، ونسخة 12/512 جيجابايت بسعر 299 جنيهًا.

أما Poco M8 فيحصل على خصم 40 جنيهًا، ليُطرح خيار 8/256 جيجابايت بسعر 189 جنيهًا، وخيار 8/512 جيجابايت بسعر 219 جنيهًا، ما يضع الهواتف ضمن نطاق سعري تنافسي للغاية في الشريحة المتوسطة.

Poco F7 وRedmi Pad 2

يحصل Poco F7 أيضًا على خصم في أمازون المملكة المتحدة؛ إذ يعتمد على معالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع بطارية 6500 ملي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقدرة 90 واط.

ويستفيد الهاتف من خصم قدره 80 جنيهًا، ليصبح سعر نسخة 12/512 جيجابايت 299 جنيهًا، مع استمرار تقديمه بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابيكسل من سوني.

وفي فئة الأجهزة اللوحية، يحصل Xiaomi Redmi Pad 2 4G على خصم 55 جنيهًا، ليُعرض خيار 8/256 جيجابايت بسعر 204 جنيهات، مع شاشة LCD قياس 11 بوصة، ومعالج MediaTek Helio G11 Ultra، وبطارية 9000 ملي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 18 واط، واتصال 4G، وأربع سماعات مع دعم Dolby Atmos ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

Motorola Razr 60 Ultra وEdge 60

في فئة الهواتف القابلة للطي، يحصل Motorola Razr 60 Ultra على خصم كبير قدره 200 جنيه إسترليني، ليصبح سعر نسخة 16/512 جيجابايت 897 جنيهًا عبر أمازون بريطانيا.

يضم الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 6.96 بوصة، وشاشة خارجية (cover display) بقياس 4 بوصات، ومعالج Snapdragon 8 Elite، مع إعداد كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية 4700 ملي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 68 واط ولاسلكيًا بقدرة 30 واط.

أما Motorola Edge 60 و Edge 60 Fusion فيحصلان على خصومات قدرها 80 و70 جنيهًا على الترتيب؛ إذ يأتي Edge 60 مع معالج Dimensity 7300، وشاشة P‑OLED قياس 6.67 بوصة بدقة +FHD، وبطارية 5200 ملي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابيكسل مع عدسة تليفوتو 3x.

يُطرح الهاتف بسعر 299 جنيهًا لنسخة 12/512 جيجابايت بعد الخصم، بينما يأتي Edge 60 Fusion بسعر 229 جنيهًا لنسخة 8/256 جيجابايت، مع نفس الشاشة والمعالج والبطارية، لكن بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة.

Motorola G56 وSamsung Galaxy A17

في فئة الميزانية، يحصل Motorola G56 على خصم قدره 40 جنيهًا، ليُعرض بسعر 159 جنيهًا لخيار 8/256 جيجابايت.

يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7060، وبطارية 5200 ملي أمبير مع شحن 30 واط، وشاشة LCD قياس 6.72 بوصة، مع كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي 50 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، وتصنيف مقاومة IP69.

كما يحصل Samsung Galaxy A17 5G على خصم طفيف قدره 30 جنيهًا، ليصبح سعر نسخة 4/128 جيجابايت 169 جنيهًا. يقدّم الهاتف شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، ومعالج Exynos 1330، وبطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع بقدرة 25 واط، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا بشاشة OLED وبطارية كبيرة.

خصومات على Google Pixel 10 وPixel 9a مع هدايا إضافية

ينال Google Pixel 10 خصمًا مباشرًا بقيمة 100 جنيه إسترليني، مع خصم إضافي 100 جنيه عند الدفع (coupon)، ليصبح سعر نسخة 128 جيجابايت 599 جنيهًا على أمازون المملكة المتحدة.

يأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.3 بوصة، ومعالج Tensor G5، وبطارية 4970 ملي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة تليفوتو بيريسكوبية في أول ظهور لهذا النوع من العدسات في هاتف Pixel الأساسي.

أما Google Pixel 9a فلا يحصل على خصم في السعر، لكنه يأتي مع سماعة Pixel Buds 2a مجانًا مع كل عملية شراء.

يضم الهاتف شاشة P‑OLED قياس 6.3 بوصة، ومعالج Tensor G4، وبطارية 5100 ملي أمبير، وكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة عريضة جدًا بدقة 13 ميجابيكسل، ما يجعله خيارًا متوسطًا مع قيمة مضافة عبر الهدية المرافقة.