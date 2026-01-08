قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من تحريك القوات بفنزويلا دون تفويض
وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا
خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2026
فلكيا موعد بداية شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
تشكيل مارسيليا لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي
منتخب مصر بالقميص الأحمر وكوت ديفوار بالأبيض في ربع نهائي أمم أفريقيا
ماكرون يصعّد ضد واشنطن: اعتقال مادورو انقلاب على القواعد الدولية
الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا في بطولة كأس السوبر الفرنسي
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
تكنولوجيا وسيارات

بشحن قياسي وبطارية عملاقة.. إطلاق سلسلة شاومي POCO M8 بمواصفات قوية

هاتف POCO M8 Pro
هاتف POCO M8 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن توسيع سلسلة هواتفها “بوكو” بإطلاق الجيل الجديد POCO M8، والذي يضم هاتفي POCO M8 Pro وPOCO M8، وذلك بعد فترة قصيرة من الإعلان عن هاتف Xiaomi 17 Ultra. 

وتشترك سلسلة شاومي الجديدة POCO M8، في عدد من المواصفات مع بعض هواتف ريدمي، ولا سيما سلسلة Redmi Note 15.

سعر ومواصفات سلسلة POCO M8

يأتي هاتف POCO M8 Pro مزودا بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7s Gen 4، مع خيارين للذاكرة بسعة 8 أو 12 جيجابايت رام، وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت. 

هاتف POCO M8 Pro

كما يضم هاتف POCO M8 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2. 

ويعتمد هاتف POCO M8 Pro، على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما هاتف POCO M8 القياسي، فيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، ويأتي بشاشة من نوع AMOLED أصغر بقياس 6.77 بوصة. 

هاتف POCO M8 Pro

ويضم هاتف POCO M8 بطارية بسعة 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن بقدرة 45 وات، ويقدم منظومة تصوير أساسية تشمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، إضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. 

ويتوفر الهاتف بخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام Xiaomi HyperOS، مع مجموعة من تطبيقات وخدمات شاومي وجوجل المثبتة مسبقا.

تبدأ أسعار هواتف سلسلة POCO M8 الجديدة من 209 دولارات للإصدار الأساسي، وترتفع إلى 279 دولارا لنسخة Pro ضمن عروض الإطلاق المبكر، في خطوة تعكس سياسة تسعير تنافسية قوية. 

وتراهن شاومي على تقديم مواصفات متقدمة تتجاوز ما هو متوقع في هذه الفئة السعرية، ما يعزز من حضورها في سوق الهواتف المتوسطة ويضع منافسيها أمام تحد مباشر.

هاتف POCO M8
شاومي POCO M8 POCO M8 Pro سلسلة شاومي الجديدة

