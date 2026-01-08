بشحن قياسي وبطارية عملاقة.. إطلاق سلسلة شاومي POCO M8 بمواصفات قوية

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن توسيع سلسلة هواتفها “بوكو” بإطلاق الجيل الجديد POCO M8، والذي يضم هاتفي POCO M8 Pro وPOCO M8، وذلك بعد فترة قصيرة من الإعلان عن هاتف Xiaomi 17 Ultra.

وتشترك سلسلة شاومي الجديدة POCO M8، في عدد من المواصفات مع بعض هواتف ريدمي، ولا سيما سلسلة Redmi Note 15.

سعر ومواصفات سلسلة POCO M8

يأتي هاتف POCO M8 Pro مزودا بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7s Gen 4، مع خيارين للذاكرة بسعة 8 أو 12 جيجابايت رام، وتخزين داخلي يصل إلى 512 جيجابايت.

هاتف POCO M8 Pro

كما يضم هاتف POCO M8 Pro، شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2.

ويعتمد هاتف POCO M8 Pro، على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما هاتف POCO M8 القياسي، فيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، ويأتي بشاشة من نوع AMOLED أصغر بقياس 6.77 بوصة.

ويضم هاتف POCO M8 بطارية بسعة 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن بقدرة 45 وات، ويقدم منظومة تصوير أساسية تشمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، إضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتوفر الهاتف بخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام.

ويعمل كلا الهاتفين بنظام Xiaomi HyperOS، مع مجموعة من تطبيقات وخدمات شاومي وجوجل المثبتة مسبقا.

تبدأ أسعار هواتف سلسلة POCO M8 الجديدة من 209 دولارات للإصدار الأساسي، وترتفع إلى 279 دولارا لنسخة Pro ضمن عروض الإطلاق المبكر، في خطوة تعكس سياسة تسعير تنافسية قوية.

وتراهن شاومي على تقديم مواصفات متقدمة تتجاوز ما هو متوقع في هذه الفئة السعرية، ما يعزز من حضورها في سوق الهواتف المتوسطة ويضع منافسيها أمام تحد مباشر.