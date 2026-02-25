صناع الخير تقدم 23 ألف «كرتونة ووجبة» خلال الأسبوع الأول من رمضان

وزعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 23 ألف خدمة غذائية ما بين كرتونة مواد غذائية ووجبات ساخنة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك على عدد من محافظات الوجه البحري.

وتضمنت الخدمات الغذائية، توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية وتوزيع 8 آلاف وجبة ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات البحيرة والغربية والشرقية والفيوم، وذلك وفق قاعدة بيانات مُدققة جيداً.

وتعمل المؤسسة حالياً على تكثيف جهود توزيع المواد الغذائية على محافظات الوجه القبلي، إنطلاقاً من رؤيتها للوصول إلى مختلف الفئات الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء.

ووضعت المؤسسة خطة مُحكمة قبل شهر رمضان المبارك من خلال مُبادرة «المنفذ»، حيث تُعد إحدى المبادرات المُجتمعية ذات الأثر الفعّال، وتهدف لتوحيد الجهود للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات خلال شهر رمضان المبارك 2026.

وتستهدف المؤسسة من خلال مبادرة «المنفذ» هذا العام توزيع مليون كرتونة مواد غذائية، إلى جانب تجديد نحو 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للأسر المستفيدة، وليس الاكتفاء بتقديم الدعم المؤقت.

وتُعد المبادرة نموذجاً ملهماً للعمل الجماعي بين مختلف الجهات بالدولة المصرية لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.