انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور
المدارس تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع
عقب ارتفاعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
غلاف جوي يتحدى المستحيل.. اكتشاف مذهل لكوكب صخري فائق الحرارة
وزارة التموين تنفي وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
السفارة الأمريكية تحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج إعداد المعلّمين في اللغة الإنجليزية
حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني
من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل تودع شاومي سلسلة POCO X8 و POCO F8؟

هاتف Poco F8 Pro و Poco F8 Ultra
هاتف Poco F8 Pro و Poco F8 Ultra
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتفي Poco F8 Pro و Poco F8 Ultra والمقرر إطلاقهما قبل موعدهما المتوقع بشهرين.

وتشير التسريبات الآخيرة إلى أن سلسلة M8 قد تكون التالية التي ستُطرح في أسواق متعددة ويشير تقرير جديد من XiaomiTime إلى أن شركة Poco قررت على ما يبدو تخطي طرح طرازين رئيسيين العام المقبل.

مواصفات هاتفي Poco X8 Pro Max ، Poco X8

أشارت التقرير، الذي يستند إلى رمز Mi، أن الأجهزة التالية سيتم إعادة تسميتها كطرازات Poco.

بوكو إم 8 5 جي: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 15 5 جي
بوكو إم 8 برو 5 جي: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 15 برو+ 5 جي
بوكو إكس 8 برو: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي توربو 5
بوكو إكس 8 برو ماكس: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي توربو 5 برو ماكس (متجهة إلى الصين، ولم يتم إطلاقها بعد)
على الجانب الاخر فيما قد يختفي هاتف Poco X8  عن القائمة السابقة. ولم يظهر الجهاز بعد في قاعدة بيانات GSMA IMEI. وتشير التقارير إلى إلغاء طرح هذا الجهاز، الذي كان من المتوقع أن يكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Note 15 Pro 5G.

طرح هاتفي Poco X8 Pro Max ، Poco X8

طرح هاتفي Poco X8 Pro Max ، Poco X8

كانت شركة بوكو تُقدّم سابقًا ثلاثة طرازات ضمن سلسلة X، بما في ذلك طراز Neo للمبتدئين وفي عام 2026، سيتم تقليص سلسلة X8 إلى طرازين فقط، وهما Poco X8 Pro وX8 Pro Max. ويشير التقرير أيضًا إلى أن X8 Pro سيصدر بإصدار خاص يحمل اسم Iron Man وقد أُعيد تسمية هاتفي Redmi K90 Pro Max و Redmi K90، اللذين كانا حصريين للسوق الصينية، إلى Poco F8 Ultra و F8 Pro على التوالي، وذلك للسوق العالمية. ويزعم التقرير أن هاتف Poco F8 غير موجود، لكنه لا يقدم أي دليل ملموس يدعم هذا الادعاء.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتحقق هذه الادعاءات في الواقع، خاصة وأن هاتف F8 كان من المتوقع أن يكون الهاتف الوحيد من سلسلة F8 الذي سيتم إطلاقه عالميا، والتي لا تزال واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة Poco.

شركة Poco هاتف F8 هاتف Poco F8 هاتف Poco X8 هاتف Redmi

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

محمد صلاح

جليلة محمود

جليلة محمود وعمرو محمد علي

هاتف Poco F8 Pro و Poco F8 Ultra

أخبار السيارات

أخبار السيارات

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

افراح النجوم

ازمة نقابة الموسيقيين

صلاح في السعودية!

