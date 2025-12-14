هل تودع شاومي سلسلة POCO X8 و POCO F8؟

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتفي Poco F8 Pro و Poco F8 Ultra والمقرر إطلاقهما قبل موعدهما المتوقع بشهرين.

وتشير التسريبات الآخيرة إلى أن سلسلة M8 قد تكون التالية التي ستُطرح في أسواق متعددة ويشير تقرير جديد من XiaomiTime إلى أن شركة Poco قررت على ما يبدو تخطي طرح طرازين رئيسيين العام المقبل.

مواصفات هاتفي Poco X8 Pro Max ، Poco X8

أشارت التقرير، الذي يستند إلى رمز Mi، أن الأجهزة التالية سيتم إعادة تسميتها كطرازات Poco.

بوكو إم 8 5 جي: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 15 5 جي

بوكو إم 8 برو 5 جي: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي نوت 15 برو+ 5 جي

بوكو إكس 8 برو: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي توربو 5

بوكو إكس 8 برو ماكس: نسخة مُعاد تسميتها من ريدمي توربو 5 برو ماكس (متجهة إلى الصين، ولم يتم إطلاقها بعد)

على الجانب الاخر فيما قد يختفي هاتف Poco X8 عن القائمة السابقة. ولم يظهر الجهاز بعد في قاعدة بيانات GSMA IMEI. وتشير التقارير إلى إلغاء طرح هذا الجهاز، الذي كان من المتوقع أن يكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Note 15 Pro 5G.

كانت شركة بوكو تُقدّم سابقًا ثلاثة طرازات ضمن سلسلة X، بما في ذلك طراز Neo للمبتدئين وفي عام 2026، سيتم تقليص سلسلة X8 إلى طرازين فقط، وهما Poco X8 Pro وX8 Pro Max. ويشير التقرير أيضًا إلى أن X8 Pro سيصدر بإصدار خاص يحمل اسم Iron Man وقد أُعيد تسمية هاتفي Redmi K90 Pro Max و Redmi K90، اللذين كانا حصريين للسوق الصينية، إلى Poco F8 Ultra و F8 Pro على التوالي، وذلك للسوق العالمية. ويزعم التقرير أن هاتف Poco F8 غير موجود، لكنه لا يقدم أي دليل ملموس يدعم هذا الادعاء.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتحقق هذه الادعاءات في الواقع، خاصة وأن هاتف F8 كان من المتوقع أن يكون الهاتف الوحيد من سلسلة F8 الذي سيتم إطلاقه عالميا، والتي لا تزال واحدة من الأسواق الرئيسية لشركة Poco.