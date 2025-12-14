يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص

كشف ابن الفنانة جليلة محمود عن تطورات الحالة الصحية لوالدته، بعد دخولها المستشفى وتعرضها لأزمة صحية شديدة نتيجة إصابتها بفيروس تسبب فى صعوبة بالتنفس وسدة فى الرئة.

وقال ابن جليلة محمود فى تصريح خاص لصدى البلد : والدتي فى حالة صحية صعبة للغاية لأنها تعرضت للإصابة بالفيروس المنتشر حاليا مما تسبب فى سدة بالرئة وسدة صدرية نتج عنه صعوبة فى التنفس.

وأضاف : والدتى كانت تعاني قبل إصابتها بهذا الفيروس من أزمة في التنفس والفيروس زاد من آلامها.

وناشد المسئولين بالاهتمام بحالة والدته خاصة فى ظل القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن علاج كبار الفنانين على نفقة الدولة.

جليلة محمود تتحدث عن خوفها من الحسد

وفى لقاء سابق للفنانة جليلة محمود كانت تحدثت عن خوفها الشديد من الحسد، معقبة:" ابنى مات بسبب الحسد والوجع معايا من سنة 98".

وأوضحت جليلة محمود خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنها تتعمد اخفاء ابنائها خوفا من الحسد.

اللى زيك يجيب صبيان

وانهارت جليلة محمود باكية:" حد سألنى أنت معاكى أولاد ايه، قولت 3 صبيان وبنت، فالشخص رد عليا قالى: انتى اللى زيك يجيب صبيان".

وتابعت جليلة محمود، أنه بعدما قال الشخص " اللى زيك يجيب صبيان" جانى تليفون أن ابنى عمل حادثة وتوفى".