أسماء جلال تروج لأغنيتها مع تامر حسني على طريقة سمير وشهير وبهير

روجت الفنانة أسماء جلال لأغنيتها الجديدة “محلو اوي ” علي طريقة فيلم سمير وشهير وبهير مع الفنان تامر حسني والفنان أحمد فهمى.



ونشرت أسماء الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلقت قائلة:" سمير وشهير وبهير".



شارك النجم تامر حسني، مقطع فيديو يكشف عن تعاون غنائي جديد بينه وبين الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.

وعلق تامر حسني عن هذا التعاون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "معايا أحلى اتنين، المفهومية والسمسمية.. انتظروا سنجل جديد لمثلث الرعب القادم نجم الجيل القادم أحمد فهمي و أسماء جلال صوت مصر الجديدة، أغنية محلو أوي".