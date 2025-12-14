قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان: هجمات على عناصر حزب الله ومعدات عسكرية
الأقصر تكشف عن تمثال الملك أمنحتب الثالث بمعبد كوم الحيتان |صور
أول رد من نتنياهو عن هجوم سيدني: معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال

تامر حسني
تامر حسني
يمنى عبد الظاهر

شارك النجم تامر حسني، مقطع فيديو يكشف عن تعاون غنائي جديد بينه وبين الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال


وعلق تامر حسني عن هذا التعاون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "معايا أحلى اتنين، المفهومية والسمسمية.. انتظروا سنجل جديد لمثلث الرعب القادم نجم الجيل القادم أحمد فهمي و أسماء جلال صوت مصر الجديدة، أغنية محلو أوي". 

وكان تامر حسني، أكد أنه يعيش حاليا فترة نقاهة بعد

العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا بألمانيا واستئصال جزء من كليته. 

https://www.instagram.com/reel/DSPaqBpjD_g/?igsh=MXE0ZnYwbXNlOGN2cg==

ويعود تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا  في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

