محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال

شارك النجم تامر حسني، مقطع فيديو يكشف عن تعاون غنائي جديد بينه وبين الفنان أحمد فهمي والفنانة أسماء جلال.



وعلق تامر حسني عن هذا التعاون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "معايا أحلى اتنين، المفهومية والسمسمية.. انتظروا سنجل جديد لمثلث الرعب القادم نجم الجيل القادم أحمد فهمي و أسماء جلال صوت مصر الجديدة، أغنية محلو أوي".

وكان تامر حسني، أكد أنه يعيش حاليا فترة نقاهة بعد

العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا بألمانيا واستئصال جزء من كليته.

ويعود تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.