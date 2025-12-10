في عز تعبه..تامر حسني يحرص على تهنئته حاتم صلاح على زفافه

حرص الفنان تامر حسني على تهنئة الفنان حاتم صلاح بمناسبة زواجه، وقام بنشر ستوري تهنئة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام كتب فيها: “مليون مبروك ليك أنت و عروستك يا حبيبي يا حاتم يا نجم المستقبل”.

ورد عليه حاتم صلاح: “الواحد مش عارف يرد يقول ايه حقيقي فرحتنا من قلبنا سلامتك الف سلامة في عز تعبك مش بيفوتك حاجه.. اللّٰه يبارك فيك يانجم الجيل ودايما يارب طلتك في اي مكان بتزيده بهجه وسعادة ، ربنا يسعدك ويحميك بحبك جدا”.

كشف الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان تامر حسني، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وقال أحمد سعد في تصريحات تليفزيونية: زرت تامر حسني في البيت، هو نايم على طول في السرير مبيتحركش، تامر مش بيحب كده، لأنه شخص نشيط جدًا، وبيعيش بحب الناس، هما اللي بيدوله طاقة إيجابية، لما زرته قعدت جنبه على السرير وقلت له ده بوستر حفلتنا الجاية.