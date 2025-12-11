قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح
الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل
مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
ترامب: رئيس كولومبيا سيكون التالي بعد مادورو
دعاء الفجر لطلب الرزق.. كلمات نبوية تجلب البركة وتيسر لك يومك
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

كأس العرب
رباب الهواري

يشهد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 أجندة كروية مزدحمة تضم أبرز المواجهات في ربع نهائي كأس العرب 2025، إلى جانب جولة قوية وحاسمة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات أخرى على مستوى آسيا والبطولات الإقليمية. 

ويحظى اليوم باهتمام كبير نظرًا لقوة المنتخبات والأندية المشاركة في مختلف المسابقات.

أولاً: مباريات كأس العرب 2025 – ربع النهائي

تنطلق اليوم مواجهات نارية في دور الثمانية من بطولة كأس العرب، حيث تترقب الجماهير العربية مباراتين من العيار الثقيل:

 المغرب × سوريا 

الموعد: 15:30 بتوقيت المغرب – 17:30 بتوقيت سوريا

  • القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD + قنوات عربية أخرى
  • المعلقون: أحمد البلوشي – سمير المعيرفي – محمد الهنائي – حماد العنزي – عصام عبده – نور الدين آيت علي – جعفر الصليح – أحمد الحامد

فلسطين × السعودية 

الموعد: 19:30 بتوقيت فلسطين – 20:30 بتوقيت السعودية

  • القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD + قنوات إقليمية
  • المعلقون: عصام الشوالي – أحمد الطيب – مدحت شلبي – أحمد النفيسة – مشاري القرني – عمر الطنيجي – بلال علام – محمد النحوي – موسى عيد – أحمد العجمي – علي دراج

هذه المباريات تأتي في توقيت حاسم، حيث تتطلع المنتخبات الأربعة لحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ثانياً: جدول مباريات الدوري الأوروبي – الجولة السادسة

تشهد الجولة الختامية صراعًا كبيرًا على بطاقات التأهل، وفيما يلي أبرز المواجهات:

مباريات الساعة 21:45 بتوقيت السعودية (22:45 الإمارات)

  • أتراخت × نوتينغهام – beIN SPORTS 1 HD – المعلق: محمد المبروكي
  • يونج بويز × ليل – beIN SPORTS 2 HD – المعلق: عامر الخوذيري
  • يس × سبورتنج براجا – beIN SPORTS 3 HD – المعلق: محمد بركات
  • دينامو زغرب × ريال بيتيس – beIN SPORTS 4 HD – المعلق: حسن العيدروس
  • فيرينتسفاروشي × رينجرز – beIN SPORTS 5 HD – المعلق: أحمد عبده
  • شتروم جراتس × النجم الأحمر – beIN SPORTS 7 HD – المعلق: نوفل باشل

مباريات الساعة 23:00 بتوقيت السعودية (00:00 الإمارات)

  • بازل × أستون فيلا – beIN SPORTS 1 HD – جواد بدة
  • سيلتك × روما – beIN SPORTS 3 HD – نوفل باشي
  • ليون × جو أهيد إيجلز – beIN SPORTS 4 HD – محمد المبروكي
  • سيلتا فيجو × بولونيا – beIN SPORTS 5 HD – أحمد فؤاد
  • فرايبورج × سالزبورج – beIN SPORTS 6 HD – محمد بركات
  • بران × فنربخشة – beIN SPORTS 7 HD – أحمد البلوشي
  • بورتو × مالمو – beIN SPORTS 8 HD – منتصر الأزهري
  • ستيوا بوخارست × فينورد – beIN SPORTS 9 HD – بكر علوان
  • باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن – beIN Xtra 3 – بدون معلق محدّد


 

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

جانب من الاجتماع

رئيس مؤسسة الدعم الفني التشيكي يشيد بما حققته هيئة الرقابة النووية من نجاحات

انتخابات مجلس النواب

المنظمة المصرية: انتظام التصويت ومحاولات لشراء الأصوات بانتخابات النواب

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب

مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي
اروى جودة بإطلالة جريئة فى مهرجان البحر السينمائي

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

