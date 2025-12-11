عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

يشهد اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 أجندة كروية مزدحمة تضم أبرز المواجهات في ربع نهائي كأس العرب 2025، إلى جانب جولة قوية وحاسمة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات أخرى على مستوى آسيا والبطولات الإقليمية.

ويحظى اليوم باهتمام كبير نظرًا لقوة المنتخبات والأندية المشاركة في مختلف المسابقات.

أولاً: مباريات كأس العرب 2025 – ربع النهائي

تنطلق اليوم مواجهات نارية في دور الثمانية من بطولة كأس العرب، حيث تترقب الجماهير العربية مباراتين من العيار الثقيل:

المغرب × سوريا

الموعد: 15:30 بتوقيت المغرب – 17:30 بتوقيت سوريا

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD + قنوات عربية أخرى

المعلقون: أحمد البلوشي – سمير المعيرفي – محمد الهنائي – حماد العنزي – عصام عبده – نور الدين آيت علي – جعفر الصليح – أحمد الحامد

فلسطين × السعودية

الموعد: 19:30 بتوقيت فلسطين – 20:30 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD + قنوات إقليمية

المعلقون: عصام الشوالي – أحمد الطيب – مدحت شلبي – أحمد النفيسة – مشاري القرني – عمر الطنيجي – بلال علام – محمد النحوي – موسى عيد – أحمد العجمي – علي دراج

هذه المباريات تأتي في توقيت حاسم، حيث تتطلع المنتخبات الأربعة لحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ثانياً: جدول مباريات الدوري الأوروبي – الجولة السادسة

تشهد الجولة الختامية صراعًا كبيرًا على بطاقات التأهل، وفيما يلي أبرز المواجهات:

مباريات الساعة 21:45 بتوقيت السعودية (22:45 الإمارات)

أتراخت × نوتينغهام – beIN SPORTS 1 HD – المعلق: محمد المبروكي

يونج بويز × ليل – beIN SPORTS 2 HD – المعلق: عامر الخوذيري

يس × سبورتنج براجا – beIN SPORTS 3 HD – المعلق: محمد بركات

دينامو زغرب × ريال بيتيس – beIN SPORTS 4 HD – المعلق: حسن العيدروس

فيرينتسفاروشي × رينجرز – beIN SPORTS 5 HD – المعلق: أحمد عبده

شتروم جراتس × النجم الأحمر – beIN SPORTS 7 HD – المعلق: نوفل باشل

مباريات الساعة 23:00 بتوقيت السعودية (00:00 الإمارات)

بازل × أستون فيلا – beIN SPORTS 1 HD – جواد بدة

سيلتك × روما – beIN SPORTS 3 HD – نوفل باشي

ليون × جو أهيد إيجلز – beIN SPORTS 4 HD – محمد المبروكي

سيلتا فيجو × بولونيا – beIN SPORTS 5 HD – أحمد فؤاد

فرايبورج × سالزبورج – beIN SPORTS 6 HD – محمد بركات

بران × فنربخشة – beIN SPORTS 7 HD – أحمد البلوشي

بورتو × مالمو – beIN SPORTS 8 HD – منتصر الأزهري

ستيوا بوخارست × فينورد – beIN SPORTS 9 HD – بكر علوان

باناثينايكوس × فيكتوريا بلزن – beIN Xtra 3 – بدون معلق محدّد



