أمين عمر يدير مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة منتخبي فلسطين والسعودية ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب، إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر.

يضم طاقم تحكيم المباراة كل من، أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه محمود أبوالرجال مساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد ثان والنيوزلندي كامبيل كيرك حكما رابعا، والنيوزلندي إسحاق ترفيس حكما احتياطيا، والإنجليزي جريد جالتي حكما لتقنية الفيديو، وسيفاكورن بو حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

تقام المباراة غدا الخميس ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ستاد لوسيل.

وسبق للحكام المصريين الظهور في دور المجموعات، في مباراتي سوريا وجنوب السودان، و الجزائر والسودان.