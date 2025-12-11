بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة انتصار ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي.

وتألقت انتصار باطلالة ملفتة مرتدية فستاناً باللون اللافندر و نسقت معه شال بنفس اللوم المميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أعمال الفنانة انتصار

وكانت قد كشفت الفنانة انتصار عن طرح جزء جديد من المسلسل الكوميدي الشهير “راجل وست ستات” الذى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار 10 أعوام.

وقالت «انتصار» خلال لقائها مع et بالعربي، إنها قرّرت منذ فترة طرح جزء جديد من مسلسل “راجل وست ستات” ولكن عند سؤال الفنان أشرف عبد الباقي فى إحدى لقاءات قال إن انتصار تريد أن تخوض جزءًا جديدًا من المسلسل وصرحت بالأمر دون التأكد".

انتصار: هنعمل جزء جديد من مسلسل راجل وست ستات بناء على طلب الجمهور

وأضافت «انتصار»: الحمد لله دلوقتي ظهر الحق وكلموا أشرف عبدالباقي وفعلاً كلموا أشرف عبد الباقي وقالوله إن احنا هنعمل جزء جديد بالتأكيد وهنعمله من باب الذكريات والحب وبناء على طلب الجماهير لأن الناس طلبته مننا وحابوه على مدار 10 أجزاء".

انتصار تشارك فى ماراثون رمضان 2026

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان ، قالت انتصار انها ستشارك فى ماراثون رمضان بمسلسل “علي كلاي” مع الفنان احمد العوضي.