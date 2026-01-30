ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمباراة الخلود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

تشكيل النصر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – سعد الناصر

خط الوسط: كينجسلي كومان – أنجيلو – علي الحسن – ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 13 فوزًا وتعادل وحيد و3 هزائم، بينما يأتي فريق الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات مقابل 12 هزيمة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، و20:30 بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى فيها النصر لتعزيز موقعه في صدارة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية.