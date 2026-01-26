ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد فوز النصر على التعاون

واصل فريق النصر نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره التعاون، ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

وجاءت المباراة التي أقيمت في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح النصر في حسم اللقاء لصالحه بهدف دون مقابل، سجله لاعب التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعدما حوّل كرة عرضية إلى داخل شباك فريقه.

ورغم عدم تسجيله في مباراة اليوم، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة جدول هدافي الدوري السعودي، بعدما حافظ على رصيده البالغ 16 هدفًا، متساويًا مع جوليان كوينونيس مهاجم القادسية.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو (النصر): 16 هدفًا

جوليان كوينونيس (القادسية): 16 هدفًا

إيفان توني (الأهلي): 15 هدفًا

روجير مارتينيز (التعاون): 14 هدفًا

جواو فيليكس (النصر): 13 هدفًا

جوشوا كينج (الخليج): 13 هدفًا

ماتيو ريتيجي (القادسية): 11 هدفًا

راميرو إنريكي (الخلود): 10 أهداف

جورجينيو فينالدوم (الاتفاق): 9 أهداف

يورجوس ماسوراس (الخليج): 9 أهداف

ويؤكد النصر بهذا الفوز استمراره في المنافسة القوية على لقب الدوري، مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة.