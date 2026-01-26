النصر يهزم التعاون بهدف عكسي ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره التعاون، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت المواجهة في إطار الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه، بعدما حوّل عرضية السنغالي ساديو ماني إلى داخل الشباك، مانحًا العالمي ثلاث نقاط مهمة.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، مقلصًا الفارق مع المتصدر الهلال الذي يملك 45 نقطة، ليواصل الضغط في سباق المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث تم إلغاء هدف للنصر أحرزه محمد سيماكان بداعي التسلل، كما ألغى الحكم ركلة جزاء احتسبت في البداية لصالح كريستيانو رونالدو، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بسبب وجود النجم البرتغالي في موقف تسلل.

وواصل النصر نتائجه الإيجابية، مؤكدًا حضوره القوي في الجولات الحاسمة من الدوري، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهات المقبلة في صراع القمة.