المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

النصر يهزم التعاون بهدف عكسي ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

النصر السعودي
النصر السعودي
حمزة شعيب

 

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على حساب نظيره التعاون، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت المواجهة في إطار الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، والتي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون محمد الدوسري بالخطأ في مرماه، بعدما حوّل عرضية السنغالي ساديو ماني إلى داخل الشباك، مانحًا العالمي ثلاث نقاط مهمة.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، مقلصًا الفارق مع المتصدر الهلال الذي يملك 45 نقطة، ليواصل الضغط في سباق المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث تم إلغاء هدف للنصر أحرزه محمد سيماكان بداعي التسلل، كما ألغى الحكم ركلة جزاء احتسبت في البداية لصالح كريستيانو رونالدو، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بسبب وجود النجم البرتغالي في موقف تسلل.

وواصل النصر نتائجه الإيجابية، مؤكدًا حضوره القوي في الجولات الحاسمة من الدوري، في انتظار ما ستسفر عنه المواجهات المقبلة في صراع القمة.

