عرض تونسي مغرٍ لإيريك شيل والبقاء مع نيجيريا يحسم قراره

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدم بعرض رسمي للمدرب إيريك شيل، من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب تونس خلال الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب المصادر، عرض منتخب تونس على المدرب المالي راتبًا شهريًا قدره 100 ألف دولار، وهو ما يعادل ضعف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا مع المنتخب النيجيري، والذي يُقدّر بنحو 50 إلى 55 ألف دولار شهريًا.

وجاء اهتمام الاتحاد التونسي بإيريك شيل بعد الأداء القوي الذي قدمه مع منتخب نيجيريا، خاصة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، حيث نجح في إعادة الاستقرار الفني وتحقيق نتائج لافتة، ما جعله محل اهتمام أكثر من اتحاد كروي أفريقي.

ورغم الإغراء المالي الكبير، أبدى إيريك شيل رغبته في الاستمرار مع المنتخب النيجيري، مفضلًا استكمال المشروع الذي بدأه مع “النسور الخضر”، والتركيز على الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026.

وأكدت التقارير أن المدرب يشعر بالارتياح داخل المنتخب النيجيري، ويحظى بثقة الاتحاد واللاعبين، ما كان عاملًا حاسمًا في قراره برفض العرض التونسي، رغم قيمته المالية المرتفعة.