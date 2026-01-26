رئيس صن داونز يعلق على واقعة الاعتداء عقب مباراة الهلال السوداني

علق تلهوبي موتسيمبي، رئيس نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على واقعة الاعتداء التي تعرض لها المدير الرياضي للنادي، فليمنغ بيرج، عقب مواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موتسيمبي في تصريحات رسمية أن ما صدر عن بعض جماهير صن داونز «مرفوض تمامًا ولا يمثل قيم النادي أو تاريخه»، مشددًا على أن الاعتداء بإلقاء قارورة مياه على المدير الرياضي يُعد تصرفًا غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح رئيس النادي أن إدارة صن داونز ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في الواقعة، مع محاسبتهم بشكل صارم، من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلًا.

واختتم موتسيمبي تصريحاته بالتأكيد على أن نادي ماميلودي صن داونز يقوم على مبادئ الاحترام والانضباط، سواء داخل الملعب أو خارجه، ولن يتهاون مع أي تصرف يسيء إلى صورته أو جماهيره.