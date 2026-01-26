إعلامي يكشف موقف الأهلي من العروض العربية لضم إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي من العروض المقدمة للاعب إمام عاشور، من قبل أندية عربية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي تلقى عرضين رسميين من أندية عربية لضم إمام عاشور ولكن النادي رفض مناقشتها وتم رفضها".

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028، ما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لدراسة ملف التمديد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

ويأتي ذلك وسط مطالب جماهيرية واضحة بضرورة الحفاظ على اللاعب وتمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي الأساسية.

وترغب إدارة الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين لينتهي في صيف 2030 بدلًا من 2028 إلا أن حسم هذا الملف لا يزال مؤجلًا لحين الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسين الشحات وآليو ديانج وأحمد عبد القادر.