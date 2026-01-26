تمديد مؤجل وعرض مرفوض.. إمام عاشور أولوية الأهلي رغم إغراءات أمريكية

بات ملف تمديد تعاقد إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي ، على رأس أولويات الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة في ظل الحالة الفنية المميزة التي يعيشها اللاعب ، سواء مع فريقه تحت قيادة الدنماركي ييس توروب ، أو مع منتخب مصر وهو ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وينتهي عقد إمام عاشور مع الأهلي في صيف 2028، ما يمنح الإدارة متسعًا من الوقت لدراسة ملف التمديد بالشكل الذي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية وتأثيره الكبير داخل الفريق.

ويأتي ذلك وسط مطالب جماهيرية واضحة بضرورة الحفاظ على اللاعب وتمديد تعاقده، خاصة بعدما أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الأهلي الأساسية.

وترغب إدارة الأهلي في تمديد عقد إمام عاشور لمدة موسمين إضافيين لينتهي في صيف 2030 بدلًا من 2028 إلا أن حسم هذا الملف لا يزال مؤجلًا لحين الانتهاء من تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي تعاقداتهم بنهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسين الشحات وآليو ديانج وأحمد عبد القادر.

إمام عاشور يقترب من المئوية مع الأهلي

على الصعيد الرقمي، يقترب إمام عاشور من تحقيق إنجاز جديد بقميص الأهلي، إذ يفصله 10 مباريات فقط عن الوصول إلى المباراة رقم 100 مع الفريق الأحمر.

ووصل اللاعب ، إلى مساهمته التهديفية رقم 50 بقميص الأهلي عقب مشاركته في مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وخاض إمام عاشور حتى الآن 90 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 19 هدفًا، ليؤكد مكانته كأحد أكثر لاعبي الوسط تأثيرًا في صفوف القلعة الحمراء خاصة في المباريات الكبرى والمواعيد الحاسمة.

ويتميز إمام بشخصيته القوية داخل الملعب، حيث يظهر دائمًا في المناسبات الكبرى، سواء في نهائيات دوري أبطال أفريقيا أو بطولة كأس العالم للأندية، ليصبح بمثابة القائد غير المتوج لخط وسط الفريق.

جلسة منتظرة لحسم ملف العروض الخارجية

وفي سياق متصل، قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور لإبلاغه برغبة النادي في غلق ملف الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتأكيد على حاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتباط اسمه بعدة عروض خارجية عقب تألقه مع منتخب مصر.

وتأتي هذه الجلسة بعد أن حسم ييس توروب المدير الفني للأهلي موقفه من العرض الأمريكي الذي تلقاه اللاعب مؤخرًا حيث أبلغ الإدارة برفضه التام لفكرة رحيل إمام عاشور في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

وشدد توروب على أن إمام عاشور يمثل عنصرًا محوريًا في خطة الأهلي لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري الممتاز، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُقيمت بالمغرب.

تفاصيل العرض الأمريكي وموقف الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الأمريكي، سواء للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو مع نهاية الموسم.

وأوضح المصدر أن النادي الأمريكي تابع اللاعب لفترة طويلة، سواء مع الأهلي أو منتخب مصر، قبل أن يتحرك رسميًا عبر آدم وطني.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور أحال العرض إلى إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب، إلا أن الرد جاء سريعًا وحاسمًا من جانب الجهاز الفني برفض فكرة رحيله في المرحلة الحالية.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لم يتلقَ أي عروض أو اتصالات رسمية من أندية إنجليزية لضم إمام عاشور، موضحًا أن العرض الأمريكي هو الوحيد المطروح حاليًا، وأن مصيره الرفض في ظل تمسك الأهلي بخدمات اللاعب.