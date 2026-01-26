لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق

أحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي الذكرى الثانية لرحيل العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي والذي يوافق هذا اليوم.



وشاركت صفحة الأهلي صورة الراحل العامري فاروق وعلقت : "لن ننساك ستظل في قلوبنا إلي الأبد".

وتمر اليوم، الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 26 يناير 2024.

ويذكر أن العامري فاروق من مواليد محافظة القاهرة فى الثامن من نوفمبر عام 1970، ويمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات، ومشرفًا فى جميع المناصب الإدارية التى تولاها طيلة حياته.