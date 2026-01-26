قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
رياضة

سيد معوض: بروفايل اللاعب الأشول ناحية اليمين مش موجود في الأهلي سواء محمد عبدالله أو عمر سيد معوض

سيد معوض
سيد معوض
علا محمد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق .


وقال سيد معوض :"بروفايل اللاعب الأشول اللي بيلعب ناحية اليمين مش موجود في الأهلي.. سواء محمد عبدالله أو عمر سيد معوض ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتنطلق المباراة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام، في لقاء ينتظره عشاق المارد الأحمر بشغف كبير، خاصة بعد سلسلة النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.


استعدادات الأهلي لمواجهة وادي دجلة

يخوض الفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب تدريباته الأخيرة اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، ضمن استعداداته المكثفة للمباراة. وتركز التدريبات على الجوانب الفنية والخططية التي سيطبقها الفريق خلال اللقاء، بالإضافة إلى تمارين الإحماء واللياقة البدنية لضمان جاهزية اللاعبين.

وبعد انتهاء المران، سيعلن توروب قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة وادي دجلة، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادًا للقاء، حرصًا على التركيز الكامل وتهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا قبل المباراة المهمة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة

من المتوقع أن يعتمد ييس توروب على التشكيل الأساسي الذي يجمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للمشاركة وإظهار قدراتهم في مواجهة فريق وادي دجلة. ويحرص الجهاز الفني على تجهيز خطة محكمة لتعزيز الأداء الهجومي، واستغلال نقاط القوة في صفوف الخصم لتحقيق النقاط الثلاث والاستمرار في صدارة الدوري.

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق سيد معوض الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عبدالله

