رياضة

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ميرنا محمود

أشاد الإعلامي خالد الغندور  بالنادي الأهلي جماهير ولاعبيه وإدارته بعد الفوز على يانج أفريكانز أول أمس بهدفين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :مبروك ألف مبروك للنادي الأهلي جماهير ولاعبيه وإدارته الفوز على يانج أفريكانز أول أمس بهدفين النجم تريزيجيه ألف مبروك بس الصراحة ده فوز متوقع ومنتظر من نادي كبير عريق بحجم الأهلي لكن مبروك الكبيرة ومليون مبروك ومليار مبروك هي الانتصار الكبير والضخم لأهلي المبادئ أيوا مبادئ الأهلي انتصرت واللي حصل في قضية رمضان صبحي، موقف عظيم وتاريخي وصورة إيجابية لانتصار المبادئ رمضان صبحي كلنا عارفين ازاي انتقاله لبيراميدز من أكتر من 5 سنين.


وتابع: قلب الدنيا وجمهور الأهلي وادارته انصدموا صدمة ضخمة من نجم شاب 
كان بيتحضر عشان يكون رمز وأيقونة للنادي وجمهوره لكن كل ده وقف وانتهى بقرار من الكبير الأسطورة الخالدة بيبو كابتن محمود الخطيب اللي بعد الحكم على رمضان صبحي في قضية التزوير وقضية المنشطات.


وأضاف: أصدر أوامره بانضمام المستشار القانوني للنادي الأهلي لمنظومة الدفاع عن رمضان صبحي وإن الهيئة القانونية للنادي هتشارك في الدفاع عن اللاعب في القضيتين وتابعنا بيانات النادي وبيانات المحامي الكبير أشرف عبد العزيز هنا لازم نخلد اللحظة ونقدم نموذج مشرف للرياضة.. وازاي الروح الرياضية والانسانية أهم مليون مرة من التنافس واحتراف اللاعبين.

وأردف: وجميل أوي ان الموقف العظيم ده يكون بطله النجم الخلوق
نجم نجوم الكورة المصرية محمود الخطيب هي دي مبادئ النادي الأهلي
هو ده بيبو الرمز الكبير وكلنا شوفنا لما صدر الحكم بإيقاف التنفيذ شوفنا اللاعب وأسرته وشوفنا كابتن شريف اكرامي الجميع بيشكر النادي الأهلي وبيشكر بيبو عشان كدا قلت مبروك للأهلي فوزه على يانج أفريكانز وده أمر متكرر جدا جدا
لكن مليار مبروك للأهلي فوزه الدايم في معركة المبادئ وده فوز ملهم لشبابنا فوز كل إنسانية ورقي وتحضر من أجل هذا نشأت الرياضة.

واختتم: وبختم وأقول للأهلي وجمهوره : العب برجولة وإخلاص عينك ع الحلم أوعى تسيبوا وسواء اتوفقت تجيب الجون أو ربك ما أرادش تجيبو جمهورك ذواق حساس التشجيع في اللعبة نصيبه هو صحيح بيحب الفوز وتمللي تحس النصر حبيبو وملوك الفرحة في آخر ثانية حاجة كأن الحظ قريبو مش ضربة حظ دا جهد فريق حتى في الودي وفي تدريبه اسم الأهلي فوق جمهوره والصح أهم من ترتيبو
رافع راسه لفوق بمبادئه زي ما قال الكابتن بيبو.

الغندور الأهلي يانج أفريكانز تصريحات الغندور

