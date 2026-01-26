بسبب تأخر ضم مهاجم| الأهلي يجهز محمد شريف.. وجراديشار غاضب

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحركات ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، لتجهيز محمد شريف للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز المقبلة، بعد تأخر إدارة النادي في حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وأشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن

توروب بدأ عقد جلسات تدريبية منفردة مع شريف، متابعًا برنامجه الفني والبدني بشكل يومي، لوضع اللاعب في أفضل جاهزية ممكنة للمواجهة الإفريقية.

وعن جراديشار، قال أضا، إن تأجيل سفر اللاعب المجري، نتيجة عدم إتمام صفقة المهاجم الجديد، تسبب في أزمة له ولأسرته، حيث كان من المقرر أن يسافر أمس، لكن إدارة الكرة أخطرته بالتأجيل بعد فشل المفاوضات حتى الساعة 12 مساءً.

وأوضح أضا، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، ناقش موقف اللاعب مساء أمس، وتم التوصل إلى تفاهم مع النادي المجري لضمان عدم فشل الصفقة، بينما استمر اللاعب في حالة من الانزعاج حتى مساء

، قبل حسم الأمور بشكل نهائي مع إدارة النادي.

