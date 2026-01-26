خالد جاد الله: صفقات الأهلي متواضعة

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر، في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع قادر على صناعة الفارق، حتى وإن تطلب الأمر دفع مقابل مادي كبير، مشددًا على أن الجودة هي الفيصل في هذه المرحلة.

وقال جاد الله، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع عبر قناة "cbc"، إن صفقة التبادل بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا جاءت في مصلحة الفريق الأخير، بعد حصوله على خدمات محمد عبدالله وعمر كمال، مقابل رحيل مروان عثمان.

وانتقد نجم الأهلي السابق قرار الاستغناء عن محمد عبدالله، مؤكدًا أنه لاعب صغير السن وموهوب، وكان من الممكن أن يتألق حال حصوله على الفرصة الكافية، ليستفيد منه الأهلي فنيًا وماليًا في المستقبل. وأضاف أن مروان عثمان لا يقدم مستوى يختلف كثيرًا عن محمد شريف أو جراديشار، معتبرًا إياه الخيار الثالث في ترتيب المهاجمين.

وتطرق جاد الله إلى أزمة تقييم اللاعبين داخل الأهلي وخارجه، قائلًا إن هناك خللًا واضحًا في تقييم مستويات اللاعبين والتعاقدات، مشيرًا إلى أن معظم الصفقات ليست من الفئة السوبر، بل من مستويات أقل، وهو ما يؤثر على جودة المنافسة.

كما انتقد مستوى المالي أليو ديانج، مؤكدًا أن مستواه تراجع بشكل ملحوظ، ولا يستحق المطالبة براتب يصل إلى مليوني دولار، مشيرًا أيضًا إلى أن مستوى حامد حمدان مع بيراميدز لم يكن مقنعًا بالنسبة له.

وأوضح جاد الله أن الأهلي قادر على المنافسة على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا حتى دون التعاقد مع مهاجم أجنبي، في ظل الإمكانيات الحالية للفريق.

وانتقد جاد الله، مستوى الكرة المصرية بشكل عام، مؤكدًا أن المباريات تفتقد للتنظيم والمهارة، وضرب مثالًا بمباراة الزمالك والمصري، قائلًا: «كان الله في عون حسام حسن، الكرة المصرية أصبحت فقيرة فنيًا، وأي مدرب سيتولى تدريب المنتخب سيعاني بسبب ضعف الإمكانيات».

وعن لاعبي الأهلي الأجانب، قال جاد الله إن محمد علي بن رمضان تألق فقط في مباراة واحدة مع الأهلي أمام بورتو في كأس العالم، ثم اختفى بعدها ولم يقدم الإضافة المنتظرة، وهو نفس الأمر بالنسبة لأشرف بن شرقي، معتبرًا أن بقاء محمد عبدالله كان سيكون أفضل من التعاقد مع لاعب يبلغ 32 عامًا مقابل مادي كبير.

ورحب خالد جاد الله برحيل محمد علي بن رمضان عن الأهلي دون تردد، مؤكدًا أن بيعه والاستفادة المادية منه أفضل من استمراره داخل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتساؤل عن سبب تراجع مستوى محمد شريف، مؤكدًا أنه يمتلك فنيات عالية، لكنه لا يظهرها داخل الملعب في الفترة الأخيرة.