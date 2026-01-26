شبانة: جماهير الأهلي مصدومة من صفقات يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مشاركة مصطفى شوبير في مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز جاءت بقرار فني من المدير الفني الدنماركي، الذي عقد جلسة مع محمد الشناوي شدد خلالها على أهمية إشراك شوبير، من أجل خلق حالة من المنافسة الحقيقية في مركز حراسة المرمى.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "cbc"، إن مركز حراسة المرمى لا يحتمل سياسة التدوير بمشاركة كل حارس في مباراتين، متسائلًا في الوقت ذاته عما إذا كانت مشاركة مصطفى شوبير تعني اعتماده حارسًا أساسيًا خلال الفترة المقبلة، أو إذا كان هناك تنسيق أو تواصل مسبق مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن هذا القرار.

وتطرق شبانة إلى حالة الغضب بين جماهير الأهلي بسبب صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الجماهير ترى أن الصفقات الجديدة لا تمثل إضافة حقيقية، ولا تختلف كثيرًا عن اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق.

وأوضح أن الجماهير ترى أن عمرو الجزار لا يقدم مستوى أفضل من بيكهام أو ياسين مرعي، كما أن مروان عثمان لا يُعد المهاجم السوبر القادر على إبعاد محمد شريف وجراديشار عن التشكيل الأساسي.

وأضاف أن جماهير الأهلي كانت تنتظر ميركاتو شتويًا قويًا وساخنًا، خاصة في ظل تواجد أسماء بارزة داخل مجلس الإدارة مثل سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، إلا أن الواقع جاء مغايرًا للتوقعات.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن جميع صفقات الأهلي الحالية تفتقد للاعب القادر على صناعة الفارق، إلا في حال خالف أحد اللاعبين التوقعات ونجح في تقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.