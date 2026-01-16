مصطفى شوبير : كان نفسنا نفرح الشعب المصري .. والكورة مكسب وخسارة

كشف مصطفى شوبير حارس منتخب مصر، عن تفاصيل الاستعداد لمواجهة نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

وتابع شوبير في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المغربية قبل مباراة نيجيريا،:"بنستعد لمباراة بكرة كويس، منتخب نيجيريا كبير طبعاً وله تاريخ كبير، ولينا مواجهات معاه كتير برضه، بنحضر له كويس زيه زي أي ماتش وإن شاء الله خير.

وتحدث شوبير عن معنويات اللاعبين، بعد الخسارة من السنغال،:" طبعاً في الأول بيبقى في شوية إحباط، بس خلاص هي دي الحياة وهي دي كورة القدم، بيبقى فيها دايماً مكسب وخسارة.

واضاف شوبير،:" طبعاً إحنا كان نفسنا نفرح الشعب بتاعنا ونفرح نفسنا طبعاً، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل ودي إرادة ربنا، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن إن شاء الله

وعن التنظيم في المغرب؟ قال:" بنيجي على طول المغرب، إحنا مش جداد عليها يعني، ملاعب جميلة والتنظيم كويس .. تمام يعني".