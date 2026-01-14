عملنا اللى علينا.. ماذا قال مصطفى شوبير عن هزيمة مصر من السنغال

علق مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر على هزيمة المنتخب الوطني أمام السنغال في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 والمقامة بالمغرب

وقال مصطفي شوبير في تصريحات عقب المباراة :"الكرة مكسب وخسارة واحنا عملنا اللى علينا والحمد لله على كل حال"

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوّقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من المغرب ونيجيريا.

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

وحصل حسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون.

وأصبح حسام عبد المجيد خارج حسابات المباراة النهائية في حال تأهل منتخب مصر بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عمر مرموش وتعطيل هجمه واعدة من نصيب مصر.

وشهدت الدقيقة 18 ركلة حرة لصالح منتخب مصر من المنتصف الهجومي نفذها عمر مرموش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على حسام عبدالمجيد.

وشهدت الدقيقة 41 توقف اللعب بعد حدوث اشتباكات بين الجهاز الفني للمنتخب المصري والجهاز الفني السنغالي .

وسقط محمد هاني لاعب منتخب مصر على الأرض عقب ضربه من جانب لاعب السنغال.

وحاول لاعبو المنتخب الوطني اختراق الدفاع بمجهود فردي من لاعب مصر عمر مرموش ولكن الدفاع نجح في استخلاص الكرة .

وشهدت بداية الشوط الثاني تبديل أول في صفوف المنتخب المصري بخروج أحمد فتوح ومشاركة محمود تريزيجة

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط من لاعبي السنغال من أجل إحراز هدف التقدم ولكن نجح لاعبو المنتخب المصري في حدوث تنظيم دفاعي والحفاظ على شباكهم

وسيطر المنتخب السنغالي على أحداث المباراة من خلال شن الهجمات المتتالية على المنتخب المصري

وأحرز ساديو ماني هدف تقدم السنغال في الدقيقة 78 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب السنغال لامين كامارا ارتطمت بالدفاع ومن ثم ذهبت إلى ساديو ماني الذي سددها من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك المنتخب المصري

تشكيل منتخب مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.

تشكيل المنتخب السنغالي

حراسة المرمى: فيرلاند ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياباتيه، خاليدو كوليبالي، موسى نياخات، إل جادي مالك ضيوف.

خط الوسط: محمدو ديارا، إدريسا جايي، بابي جايي.

خط الهجوم: إيليمان نداي، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.