إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

كشف أليكس إيوبي، نجم منتخب نيجيريا، تفاصيل الحوار مع مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، قبل تنفيذه ركلة ترجيحية بمباراة تحديد المركز الثالث والثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال إيوبي :مصطفى شوبير حاول تشتيت تركيزي قبل تنفيذ الركلة الحاسمة، حيث قال لي : إيوبي أعرف أين ستسددها، إذا تصديت لركلة الجزاء ستعطيني قميصك؟ "

وأضاف : قلت له لا عليك سأعطيك قميصي يا أخي ،ثم سجلت وكنت أضحك فقط

في سياق أخر، كشف إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن تفاصيل إنسانية وعاطفية مرت به بعد نهاية مشوار فريقه في كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الفوز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث، مؤكدًا أن المباراة كانت أكثر من مجرد مواجهة ترتيبية، بل شكلت اختبارًا شخصيًا له.

وفي تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي عن قناة “كانال+”، أوضح شيل أن الخسارة في لقاء المركز الثالث كانت ستضعه أمام تحدٍ كبير بشأن مستقبله في التدريب، حيث لم يكن استمراره مضمونًا حال الإخفاق أمام الفراعنة.

وأشار إلى تجربته السابقة مع منتخب مالي، حيث قدم الفريق أداءً مميزًا في البطولة لكنه خرج مبكرًا، ما ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على مسيرته، مضيفًا أن منتخب نيجيريا في النسخة الحالية قدّم كرة قدم راقية وفلسفة واضحة رغم عدم الوصول إلى النهائي.