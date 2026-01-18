كشف إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن تفاصيل إنسانية وعاطفية مرت به بعد نهاية مشوار فريقه في كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الفوز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث، مؤكدًا أن المباراة كانت أكثر من مجرد مواجهة ترتيبية، بل شكلت اختبارًا شخصيًا له.

وفي تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي عن قناة “كانال+”، أوضح شيل أن الخسارة في لقاء المركز الثالث كانت ستضعه أمام تحدٍ كبير بشأن مستقبله في التدريب، حيث لم يكن استمراره مضمونًا حال الإخفاق أمام الفراعنة.

وأشار إلى تجربته السابقة مع منتخب مالي، حيث قدم الفريق أداءً مميزًا في البطولة لكنه خرج مبكرًا، ما ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على مسيرته، مضيفًا أن منتخب نيجيريا في النسخة الحالية قدّم كرة قدم راقية وفلسفة واضحة رغم عدم الوصول إلى النهائي.

مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا

وتابع شيل أن تراكم الإحباطات كان سيدفعه للتفكير بجدية في الاعتزال من التدريب، مع إمكانية الانتقال للعمل في تطوير اللاعبين أو تولي دور إداري فني داخل أحد المنتخبات.

وعن لاعبيه، وصفهم بأنهم قدموا له “هدية لا تقدر بثمن”، مؤكدًا أنه وعد والديه بالعودة بلقب البطولة، ومعربًا عن حسرة عدم تحقيق الهدف الكامل، لكنه عبر عن رضاه بالمركز الثالث.

واختتم شيل حديثه بالتأكيد على أن الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي كان محطة مهمة من الناحية النفسية والإنسانية في مسيرته التدريبية، معتبرًا النتيجة درسًا وقيمة كبيرة لتجربته المهنية.