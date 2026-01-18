قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديدات إيران وترتيبات غزة| مصر ترفع مستوى التنسيق لضبط المشهد بالشرق الأوسط.. وطارق فهمي يعلق
ملف الطاقة والربط الكهربائي يتصدر مباحثات مصر واليونان وقبرص.. ورسائل حاسمة من وزير الخارجية حول أزمات المنطقة
برودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تحذر من انخفاض يصل إلى 7 درجات
الصين: انفجار في مصنع للصلب يخلف قتيـ.لين و66 مصاباً شمال البلاد
رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة
بينهم 7 سيدات.. إصابة 9 أشخاص في حادث على طريق جمصة والإسعاف تهرع للمكان
الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لجذب استثمارات الشركات الكورية في 21 قطاعا
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا

مدرب نيجيريا إريك شييل
مدرب نيجيريا إريك شييل
إسراء أشرف

كشف إريك شيل، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن تفاصيل إنسانية وعاطفية مرت به بعد نهاية مشوار فريقه في كأس الأمم الإفريقية 2025، عقب الفوز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث، مؤكدًا أن المباراة كانت أكثر من مجرد مواجهة ترتيبية، بل شكلت اختبارًا شخصيًا له.

وفي تصريحات نقلها موقع “البطولة” المغربي عن قناة “كانال+”، أوضح شيل أن الخسارة في لقاء المركز الثالث كانت ستضعه أمام تحدٍ كبير بشأن مستقبله في التدريب، حيث لم يكن استمراره مضمونًا حال الإخفاق أمام الفراعنة.

وأشار إلى تجربته السابقة مع منتخب مالي، حيث قدم الفريق أداءً مميزًا في البطولة لكنه خرج مبكرًا، ما ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على مسيرته، مضيفًا أن منتخب نيجيريا في النسخة الحالية قدّم كرة قدم راقية وفلسفة واضحة رغم عدم الوصول إلى النهائي.

مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا

وتابع شيل أن تراكم الإحباطات كان سيدفعه للتفكير بجدية في الاعتزال من التدريب، مع إمكانية الانتقال للعمل في تطوير اللاعبين أو تولي دور إداري فني داخل أحد المنتخبات.

وعن لاعبيه، وصفهم بأنهم قدموا له “هدية لا تقدر بثمن”، مؤكدًا أنه وعد والديه بالعودة بلقب البطولة، ومعربًا عن حسرة عدم تحقيق الهدف الكامل، لكنه عبر عن رضاه بالمركز الثالث.

واختتم شيل حديثه بالتأكيد على أن الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي كان محطة مهمة من الناحية النفسية والإنسانية في مسيرته التدريبية، معتبرًا النتيجة درسًا وقيمة كبيرة لتجربته المهنية.

مدرب نيجيريا إريك شيل نيجيريا منتخب مصر مصر كأس أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني شاكر ووائل جسار

أسعار تذاكر حفل هاني شاكر ووائل جسار في أبوظبي

الهام شاهين

إلهام شاهين توجه رسالة للفائزين في حفل توزيع جوائز joy awards

أحمد أمين

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرم الفنان أحمد أمين

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد