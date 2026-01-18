سيارة ومكتب وإقامة.. الكونغو تكرم لومومبا بعد كان 2025

كشفت تقارير إعلامية عن قيام وزير الرياضة فى الكونغو الديمقراطية بتكريم المشجع لومومبا الشهير في كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفادت التقارير بقيام وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ديدييه بوديمبو بزيارة المشجع لومومبا وتم تعيينه رسميًا سفيرًا للعلامة الرياضية وكل ما يتعلق بالرياضة في البلاد.

وأشارت التقارير إلي أن المشجع لومومبا الشهير سوف يحصل من الحكومة الكونغولية علي سيارة ومكتب خاص ومنزل للإقامة.

وذكرت التقارير أن وزير الرياضة الكونغولي أكد أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب.

يذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية تلقي خسارة أمام نظيره منتخب الجزائر بهدف دون رد وودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد منتخب المغرب نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.