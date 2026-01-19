منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا ويحتل المركز 31 عالمياً

تقدم منتخب مصر 4 مراكز في التصنيف الشهري، ليحتل المركز 31 عالميا برصيد 1556.71 نقطة، بعدما كان 35 على مستوى العالم.

منها لقائي منتخب مصر ضد السعودية وإسبانيا .. قطر تعلن رسميًا عن مهرجان كرة القدم خلال شهر مارس



أعلن إتحاد الكرة القطري ،عن موعد إنطلاق بطولة ودية والمقرر إنطلاقها فى الدوحة بمشاركة منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي فى شهر مارس المقبل.

وتنطلق البطولة فى الفترة من 26 مارس إلى 31 من الشهر نفسه بمشاركة 6 منتخبات هي: مصر، السعودية، قطر، إسبانيا، الأرجنتين، وصربيا.

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي فى المباراة الودية الأولى 26 مارس، والتي تجمع المنتخبين في دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وأسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر، استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع راقصي السامبا، في شهر مايو المقبل خلال المعسكر الأخير للفراعنة في ختام الاستعداد لكأس العالم.







