700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن
الرئيس السيسي يهنئ هاتفيا الرئيس الأوغندي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
الحكومة تطمئن الجميع: إلغاء الضريبة حال تهدم العقار لأي سبب
تطورات جريمة مقـ.تل سيدة بمنطقة زنين.. النيابة تعاين والأدلة الجنائية ترفع البصمات
أذكار المساء مكتوبة.. كلمات من سنة النبي ترفع عنك هموم الدنيا
17 عامًا من الصمت .. سيدة بشتيل تكشف عنفًا وتفاصيل مؤلمة
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء
نحن أبطال كأس أفريقيا | تحرك صادم من المغرب إلى الكاف بسبب السنغال
النصر يجهز حفل تكريم لـ ساديو ماني بعد تتويج السنغال بأمم أفريقيا
خلصانة بـ إعتذار .. تفاصيل إنتهاء أزمة كابتن ماجد في الزمالك
رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لـ البابا تواضروس الثاني
أصل الحكاية

نجم منتخب مصر يترك بعثة الفريق ويسافر إلى إنجلترا.. ما السبب؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

غادر عمر مرموش نجم منتخب مصر لكرة القدم، بعثة الفريق بعد نهاية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث رفض العودة مع المنتخب إلى القاهرة واختار التوجه مباشرة إلى إنجلترا فور انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة، لينضم إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا التطور عقب خسارة المنتخب المصري أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 لصالح النسور النيجيرية. 

وأهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش ركلتي ترجيح، ما عزز من حظوظ المنتخب النيجيري للفوز بالميدالية البرونزية، رغم تألق الحارس مصطفى شوبير في التصدي لأولى ضربات الترجيح النيجيرية. 

عمر مرموش يغادر إلى إنجلترا 

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن عمر مرموش، لاعب المنتخب ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الذي غادر بشكل منفرد مباشرة إلى إنجلترا قبل بقية أفراد البعثة، وهو ما أثار استغراب البعض، خصوصاً مع انتهاء رحلة الفريق في البطولة. 

وأوضحت التقارير، أن مرموش لم ينتظر عودة البعثة إلى مصر، بل اختار السفر باكراً، بينما استمر محمد صلاح مع البعثة، وتوجه إلى القاهرة قبل أن يسافر هو الآخر إلى إنجلترا في وقت لاحق بعد وصول بعثة الفراعنة. 

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر، قد وصلت اليوم إلى مطار القاهرة، حيث استقبلها مسؤولو اتحاد الكرة والجهاز الفني، تمهيداً لانتهاء المهمة الإفريقية والاستعداد للمستقبل والتخطيط للمباريات القارية المقبلة. 

في سياق متصل، كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن مصير الثلاثي المحترف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول ومصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي.

وبحسب مراد فإن عمر مرموش غادر المغرب إلى إنجلترا مباشرة، حيث قرر عدم التوجه إلى القاهرة مع بعثة المنتخب، إلا أن الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد اتجها مع بعثة المنتخب إلى القاهرة قبل السفر إلى أنديتهما.

ما سبب مغادرة عمر مرموش؟

تباينت ردود الفعل على مغادرة مرموش المبكرة، خاصة في ظل الأداء الجماعي الذي قدمه المنتخب طوال النهائيات، رغم الخسارة، واعتبر البعض أن رحيله قبل العودة مع الفريق قرار شخصي مرتبط بالتزامات اللاعب مع ناديه الإنجليزي، خصوصاً في ظل ارتباطات مهمة مع مانشستر سيتي في الفترة المقبلة. 

من جانبه، لم يُصدر اتحاد الكرة أو الجهاز الفني بياناً رسمياً يوضح تفاصيل هذا القرار أو الأسباب الدقيقة وراء اتخاذه.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع نظيره بودو جليمت، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلعب المباراة خارج ملعب مانشستر سيتي، والذي يتواجد في المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في حين يحتل السيتيزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.

منتخب مصر مباراة مصر والسنغال أمم أفريقيا عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

تكثيف الإجراءات الامنيه

امتحنوا ومحدش شافهم تاني.. جهود أمنية لكشف لغز اختفاء 3 فتيات بالمنيا

الزمالك

صدمة في الزمالك قبل مواجهة المصري.. السعيد ودونجا وأحمد ربيع خارج الحسابات

إصدار جديد لـ جناح الأزهر يجيب عن 20 تساؤلا في العقيدة والمنهج

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الفتوى أمانة ثقيلة ولا تؤدى إلا بعلم راسخ وفهم دقيق للواقع

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

حصاد 2025| الأزهر للفتوى يُحقق إنجازات رقمية واسعة في المتابعة والتنسيق والنشر الإلكتروني

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

