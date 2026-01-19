نجم منتخب مصر يترك بعثة الفريق ويسافر إلى إنجلترا.. ما السبب؟

غادر عمر مرموش نجم منتخب مصر لكرة القدم، بعثة الفريق بعد نهاية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث رفض العودة مع المنتخب إلى القاهرة واختار التوجه مباشرة إلى إنجلترا فور انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة، لينضم إلى تدريبات فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا التطور عقب خسارة المنتخب المصري أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 لصالح النسور النيجيرية.

وأهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش ركلتي ترجيح، ما عزز من حظوظ المنتخب النيجيري للفوز بالميدالية البرونزية، رغم تألق الحارس مصطفى شوبير في التصدي لأولى ضربات الترجيح النيجيرية.

عمر مرموش يغادر إلى إنجلترا

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن عمر مرموش، لاعب المنتخب ونجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الذي غادر بشكل منفرد مباشرة إلى إنجلترا قبل بقية أفراد البعثة، وهو ما أثار استغراب البعض، خصوصاً مع انتهاء رحلة الفريق في البطولة.

وأوضحت التقارير، أن مرموش لم ينتظر عودة البعثة إلى مصر، بل اختار السفر باكراً، بينما استمر محمد صلاح مع البعثة، وتوجه إلى القاهرة قبل أن يسافر هو الآخر إلى إنجلترا في وقت لاحق بعد وصول بعثة الفراعنة.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب مصر، قد وصلت اليوم إلى مطار القاهرة، حيث استقبلها مسؤولو اتحاد الكرة والجهاز الفني، تمهيداً لانتهاء المهمة الإفريقية والاستعداد للمستقبل والتخطيط للمباريات القارية المقبلة.

في سياق متصل، كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، عن مصير الثلاثي المحترف عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول ومصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي.

وبحسب مراد فإن عمر مرموش غادر المغرب إلى إنجلترا مباشرة، حيث قرر عدم التوجه إلى القاهرة مع بعثة المنتخب، إلا أن الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد اتجها مع بعثة المنتخب إلى القاهرة قبل السفر إلى أنديتهما.

ما سبب مغادرة عمر مرموش؟

تباينت ردود الفعل على مغادرة مرموش المبكرة، خاصة في ظل الأداء الجماعي الذي قدمه المنتخب طوال النهائيات، رغم الخسارة، واعتبر البعض أن رحيله قبل العودة مع الفريق قرار شخصي مرتبط بالتزامات اللاعب مع ناديه الإنجليزي، خصوصاً في ظل ارتباطات مهمة مع مانشستر سيتي في الفترة المقبلة.

من جانبه، لم يُصدر اتحاد الكرة أو الجهاز الفني بياناً رسمياً يوضح تفاصيل هذا القرار أو الأسباب الدقيقة وراء اتخاذه.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي مع نظيره بودو جليمت، غدا الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلعب المباراة خارج ملعب مانشستر سيتي، والذي يتواجد في المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في حين يحتل السيتيزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي.