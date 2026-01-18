صلاح يتولى الأمر.. ملف مزدوجي الجنسية يدعم منتخب مصر في المونديال

بات ملف مزدوجي الجنسية للاعبين المصريين على طاولة المسؤلين عن الرياضة المصرية خاصة بعد تبني محمد صلاح نجم الفراعنة الكبار وليفربول الإنجليزي الأمر.

ويتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن إلى دراسة الاستعانة بعدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية، بهدف تدعيم القوام الأساسي للمنتخب بعناصر جديدة قادرة على إضافة حلول فنية قوية، قبل خوض منافسات المونديال المقرر إقامته في يونيو المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك

وكان مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في أمم أفريقيا، قد كشف في تصريحات تلفزيونية عن جلسة مطولة جمعته بمحمد صلاح عقب مباراة نيجيريا، أبدى خلالها قائد المنتخب استعداده للتعاون في أكثر من ملف، أبرزها ملف اللاعبين المجنسين، والتواصل مع أي لاعب مؤهل لتمثيل الفراعنة من أجل ضمه مستقبلاً، مؤكدًا رغبته في خدمة الكرة المصرية دون تردد.

وجاءت قائمة مزدوجي الجنسية من اللاعبين المصريين على النحو التالي:

كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي، إلى جانب ألفين أيمن لاعب ليفربول، وهيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

كذلك هناك أكثر من لاعب مثل تيبو جبريال المصري الألماني المحترف في صفوف ماينز الألماني، سوني شاربلس المصري الإنجليزي لاعب بولتون، وسليم طُلب المصري الألماني لاعب هيرتا برلين.

ويُعد كريم أحمد من الأسماء البارزة في القائمة، إذ يحمل الجنسيتين المصرية والإنجليزية، ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وهو المركز الذي يعاني فيه المنتخب منذ تراجع مستوى الخبرات بعد تقدم عبدالله السعيد في السن.

كما يحمل كامرون إسماعيل ثلاث جنسيات هي المصرية والنيجيرية والإنجليزية، ويتميز باللعب في مركز الظهير الأيسر، الذي يحتاج إلى تدعيم واضح في ظل غياب محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أما رضوان حمزاوي، المنحدر من أصول مصرية كونغولية ويحمل الجنسية الفرنسية، فيجيد اللعب كصانع ألعاب متقدم، وقد يمثل خيارًا مناسبًا لدعم هذا المركز كبديل مستقبلي لإمام عاشور.

ويملك ألفين أيمن الجنسيتين المصرية والإنجليزية، ويتميز بالقدرة على اللعب في خط الوسط وقلب الدفاع، ما يجعله خيارًا مرنًا لدعم الخط الخلفي، خاصة مع عودة محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن أمم أفريقيا.

في المقابل، يحمل هيثم حسن الجنسيات المصرية والفرنسية والتونسية، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، وقد يشكل إضافة قوية للخط الأمامي، إلى جانب مصطفى محمد مهاجم نيس، الذي يعاني من تراجع معدلات مشاركته مع المنتخب خلال الفترة الماضية.