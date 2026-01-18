زيدان وديمبلي ومبابي.. أسماء أسطورية بمدرجات نهائي كأس الأمم الأفريقية

كشفت بعض التقارير الصحفية عن أبرز الحضور على ملعب مولاي الأمير عبد الله بالرباط لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال المقرر في التاسعة مساء اليوم الأحد.

ونشر موقع "ماتش برس" المغربي إن نهائي أمم أفريقيا 2025 سيشهد حضور أسماء عالمية بارزة يتصدرها ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي لمساندة زميليهما إبراهيم دياز لاعب الملكي وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الموقع أن الحضور في نهائي أمم أفريقيا 2025 سيشهد تواجد عدد من أساطير كرة القدم، أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني أندريس إينيستا بالاضافه لـ عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان

كما ستحضر أسماء تاريخية من القارة الأفريقية ابرزها السنغالي حاجي ضيوف، والنيجيري جاي جاي أوكوشا، إضافة إلى رموز الكرة المغربية، مثل بادو الزاكي، محمد التيمومي، نور الدين نايبت، ومصطفى حاجي.

كما سيحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو.