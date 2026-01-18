دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الحزم والقادسية

حسم التعادل الشوط الأول بين الحزم والقادسية ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) في الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:
في حراسة المرمي : برونو فاريلا
خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر
خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي
خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب
دكة البدلاء:
إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود
وجاء تشكيل القادسية على نحو التالى:
فى حراسة المرمي: كاستيلز
خط الدفاع: أبو الشامات - ناتشو - ألفاريز - الشهرانى
خط الوسط: فايغل - الجوير - هزازى
خط الهجوم: بونسو باه - كينونيس - ريتيغى