دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الحزم والقادسية

حسم التعادل الشوط الأول بين الحزم والقادسية ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) في الجولة الـ16، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الحزم ضد القادسية على نحو التالى:

في حراسة المرمي : برونو فاريلا

خط الدفاع: سعود الراشد - عبدالرحمن الدخيل - سلطان تنكر

خط الوسط: نواف الحبشى - أحمد النخلى - لورينتيز روسير - باسل السيالي

خط الهجوم : ميغيل كارفالهو - إلياس موكونا - يوسف المزيريب

دكة البدلاء:

إبراهيم زايد - عبدالعزيز نايف - عبدالله الشنقيطي - أبوبكر ياه - محمد اليامي - عبدالهادي الحراجين - أحمد الشمرانى - فابيو مارتنيز - أمير سعيود

وجاء تشكيل القادسية على نحو التالى:

فى حراسة المرمي: كاستيلز

خط الدفاع: أبو الشامات - ناتشو - ألفاريز - الشهرانى

خط الوسط: فايغل - الجوير - هزازى

خط الهجوم: بونسو باه - كينونيس - ريتيغى

