والد إبراهيم مباي نجم السنغال: نصفه سنغالي والآخر مغربي

تحدث والد اللاعب ابراهيم مباي نجم السنغال عن مواجهة المغرب اليوم في نهائي كأس الامم الافريقية

واكد والدي إبراهيم مباي لاعب السنغال عن سبب خصوصية المباراة النهائية لابنهما، الذي يملك أب من السنغال وأم من المغرب في تقارير أن مباراة اليوم هي نصف سنغالي ونصف مغربي

‏ وقالت ‏والدته : “ هناك فخر كبير في رؤيته يلعب في بلد والدته ويمثل بلد والده، بالنسبة لنا، هذه هي المباراة النهائية الحلم السنغال والمغرب هما بلدا إبراهيم.”

وتابعت “‏لكن لا يوجد بيننا أي مزاح أو استفزاز، نحن جميعًا نشجع السنغال! أكثر ما يثير إعجابنا فيه هو قدرته على التأقلم ونضجه ”

امام والده فقال “‏دمه يجمع هاتين الأمتين، وهذا أمر رائع بالنسبة لنا. إنها المباراة النهائية الحلم للعائلة، وبالنسبة لبلدنا هي ( السنغالو مغربي) هذا بلدنا نحن! ‏لكنني أفضل أن تفوز السنغال ”

واختتم “‏مباي هو اسم عائلتنا السنغالي، وأتمنى أن يحقق إبراهيم الفوز”