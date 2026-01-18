تشكيل أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كشف الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا وإيفرتون، عن تشكيلهما للمباراة المرتقبة بينهما والتي ستجري ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق أستون فيلا نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:-

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، يان ماتسين، توريس.

خط الوسط: لامار بوجاردي، يوري تيليمانس، مورجان روجرز.

خط الهجوم: جون ماكجين، إيميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

بينما جاء تشكيل إيفرتون :-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ناثان باترسون، جيمس تاركوفسكي، جيك أوبراين، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: جيمس جارنر، ميرلين روهل، دوايت ماكنيل.

خط الهجوم: أدم أرمسترونج، جاك جريليش، ثيرنو باري