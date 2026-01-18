قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
لاعبو ريال مدريد يقفون خلف أسود الأطلس قبل مواجهة أسود التيرانغا في نهائي أمم إفريقيا

حسام الحارتي

 عبّر لاعبو فريق ريال مدريد عن دعمهم الكبير لمنتخب المغرب، قبيل مواجهته المرتقبة أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

 وقد أعرب عدد من نجوم "الميرنغي" عن تمنياتهم بالتوفيق لأسود الأطلس في هذه المباراة الحاسمة، التي تعد واحدة من أبرز الأحداث في القارة السمراء 

وقد نشر العديد من لاعبي ريال مدريد، عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، رسائل تشجيعية للمغاربة، مؤكدين دعمهم الكامل للمنتخب الذي قدم أداءً استثنائيًا طوال البطولة. 

تدخل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، اليوم، التاريخ من أوسع أبوابه؛ كونها ستشهد مواجهة مباشرة بين منتخبي المغرب والسنغال لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، رغم تعدد اللقاءات الرسمية بين المنتخبين على مدار السنوات الماضية في مسابقات مختلفة.


 

مواجهات المنتخبين

على الرغم من أن أسود الأطلس وأسود التيرانجا التقيا أكثر من مرة في بطولات وتصفيات رسمية، فإن سجلات كأس الأمم الإفريقية لم تعرف من قبل صدامًا مباشرًا بينهما؛ ليحمل نهائي اليوم طابعًا استثنائيًا وتاريخيًا على مستوى البطولة.

9 مواجهات

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين، فقد التقى المغرب والسنغال في 9 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، تفوق خلالها المنتخب المغربي في 4 مواجهات، بينما حقق المنتخب السنغالي الفوز في مباراتين فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

السجل التهديفي

على مستوى الأهداف؛ سجل منتخب المغرب 7 أهداف في شباك السنغال، مقابل 4 أهداف فقط سجلها منتخب السنغال في مرمى أسود الأطلس؛ ما يعكس تقاربًا كبيرًا في المستوى عبر تاريخ الصدامات بين الطرفين.

حسم لقب كأس الأمم الإفريقية

وتحمل مواجهة النهائي، اليوم، أهمية مضاعفة، ليس فقط لأنها تحسم لقب كأس الأمم الإفريقية؛ ولكن لأنها تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ مواجهات منتخبين من كبار القارة، في لقاء يجمع بين القوة البدنية، والخبرة الإفريقية السنغالية، والطموح المغربي المدعوم بتاريخ وحلم التتويج على أرضه.

وتترقب الجماهير الإفريقية والعربية هذه القمة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وهي قمة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد واحدة من أكثر النهائيات المنتظرة في تاريخ البطولة؛ نظرًا لقيمة المنتخبين، وما قدماه من أداء قوي منذ انطلاق المسابقة.

