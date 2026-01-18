نهائي تاريخي في أمم إفريقيا… أول مواجهة تجمع المغرب والسنغال بالبطولة القارية

تدخل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، اليوم، التاريخ من أوسع أبوابه؛ كونها ستشهد مواجهة مباشرة بين منتخبي المغرب والسنغال لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، رغم تعدد اللقاءات الرسمية بين المنتخبين على مدار السنوات الماضية في مسابقات مختلفة.

مواجهات المنتخبين

على الرغم من أن أسود الأطلس وأسود التيرانجا التقيا أكثر من مرة في بطولات وتصفيات رسمية، فإن سجلات كأس الأمم الإفريقية لم تعرف من قبل صدامًا مباشرًا بينهما؛ ليحمل نهائي اليوم طابعًا استثنائيًا وتاريخيًا على مستوى البطولة.

9 مواجهات

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين، فقد التقى المغرب والسنغال في 9 مباريات رسمية بمختلف المسابقات، تفوق خلالها المنتخب المغربي في 4 مواجهات، بينما حقق المنتخب السنغالي الفوز في مباراتين فقط، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

السجل التهديفي

على مستوى الأهداف؛ سجل منتخب المغرب 7 أهداف في شباك السنغال، مقابل 4 أهداف فقط سجلها منتخب السنغال في مرمى أسود الأطلس؛ ما يعكس تقاربًا كبيرًا في المستوى عبر تاريخ الصدامات بين الطرفين.

حسم لقب كأس الأمم الإفريقية

وتحمل مواجهة النهائي، اليوم، أهمية مضاعفة، ليس فقط لأنها تحسم لقب كأس الأمم الإفريقية؛ ولكن لأنها تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ مواجهات منتخبين من كبار القارة، في لقاء يجمع بين القوة البدنية، والخبرة الإفريقية السنغالية، والطموح المغربي المدعوم بتاريخ وحلم التتويج على أرضه.

وتترقب الجماهير الإفريقية والعربية هذه القمة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وهي قمة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد واحدة من أكثر النهائيات المنتظرة في تاريخ البطولة؛ نظرًا لقيمة المنتخبين، وما قدماه من أداء قوي منذ انطلاق المسابقة.