قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو | تحذير طبي من مخاطر تسرب الغاز .. أسعار الذهب و البلح والزبيب
لوسي لـ صدى البلد: أنا اللي سيبت الرقص وكان نفس أطلع دكتورة
مخنوقين ومرمين بمنزل مهجور.. حكاية 3 أطفال قٌتـلوا داخل قرية بالمنوفية
استقرار نسبي في الطقس.. والأرصاد تحذر من انخفاض حاد للحرارة
المستشار الألماني: التهديد بفرض تعريفات جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي
والد الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها : نذرتهم لله منذ الولادة
رؤساء الدول الأوروبية يتحدون ترامب في بيان مشترك: نتضامن مع الدنمارك وجرينلاند
موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا
التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات
ما حكم الصيام المتقطع فى شهر شعبان؟.. الإفتاء تجيب
عبر موقع وزارة التضامن.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
برلماني: قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية بفضل توجيهات القيادة السياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التاريخ ينصف أصحاب الأرض في نهائي كأس أمم أفريقيا باستثناء 3 خسارات

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
إسلام مقلد

شهد تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية حالات نادرة فشل فيها المنتخب المستضيف في التتويج باللقب على أرضه، إذ لم يحدث ذلك سوى ثلاث مرات فقط منذ انطلاق البطولة، من بينها نسختان أقيمتا في دول عربية بشكل منفرد.

خسارة تونس 1965

أولى هذه الحالات كانت في نسخة عام 1965، عندما استضافت تونس البطولة ونجحت في الوصول إلى المباراة النهائية، لكنها خسرت اللقب أمام منتخب غانا بركلات الترجيح، لتضيع فرصة التتويج القاري على أرضها وبين جماهيرها.

خسارة ليبيا 1982

وفي عام 1982، تكرر السيناريو في دولة عربية أخرى، حين استضافت ليبيا كأس الأمم الإفريقية، وتمكن منتخبها من بلوغ النهائي، قبل أن يخسر هو الآخر أمام غانا بركلات الترجيح، ليظل اللقب بعيدًا عن أصحاب الأرض رغم الدعم الجماهيري الكبير.

خسارة نيجيريا 2000

أما الحالة الثالثة فكانت في نسخة عام 2000، عندما نظمت نيجيريا البطولة بشكل مشترك مع غانا، ووصل المنتخب النيجيري إلى النهائي، لكنه خسر اللقب أمام منتخب الكاميرون بركلات الترجيح، في مباراة أُقيمت على الأراضي النيجيرية، لتصبح هذه المرة الوحيدة التي يخسر فيها المستضيف النهائي في تنظيم مشترك.

وتؤكد هذه الوقائع أن خسارة أصحاب الأرض لنهائي كأس الأمم الإفريقية تظل استثناءً نادرًا في تاريخ البطولة، في ظل أفضلية اللعب على الأرض ووسط الجماهير، وهو ما يمنح المنتخبات المستضيفة عادة دفعة قوية نحو التتويج باللقب، وذلك قبل النهائي المرتقب بين منتخبي المغرب والسنغال مساء اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية ليبيا تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

فيراري أمالفي 2026 الجديدة

شاهد.. فيراري أمالفي 2026 الجديدة

ام جى 50 بلس ام اكسييد اى تى 2026

تختار ايه .. ام جى 50 بلس أم اكسييد اى تى 2026 ؟| مواصفات وأسعار

اركفوكس الفا s5 موديل 2026

بسعر مليون و 649 ألف جنيه .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد