موعد عودة بعثة منتخب مصر بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا بالمغرب

تعود مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الوطني عقب الإنتهاء من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر الوطني إلي مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويغادر الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي إلي انجلترا عقب الإنتهاء من المشاركة رفقة منتخب مصر الوطني فى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما يطير مصطفى محمد مهاجم فريق نانت إلى فرنسا للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.