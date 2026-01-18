قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: سكب الماء المغلي بدعوى الصداقة سلوك خطير ومحرم شرعًا
المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة: التأسيس لحظة محورية لبدء فصل جديد
علاقات قوية ومُثمرة|مصر تعزّز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر ربط حقول الغاز بالبنية التحتية الوطنية
موعد عودة بعثة منتخب مصر بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا بالمغرب
وزير الخارجية اليوناني: دور القاهرة محوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات
وزير الخارجية اليوناني: التعاون مع مصر أولوية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة
وثيقة مجلس السلام لغزة تثير جدلًا دوليًا.. عضوية 3 سنوات باستثناء دول تدفع مليار دولار
الخارجية: نرفض محاولات تقسيم قطاع غزة والأراضي الصومالية
تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع
خلال مؤتمر ثلاثي مع مصر واليونان .. قبرص تدعو لتعزيز التعاون وتهدئة الأوضاع بالمنطقة
وزير الخارجية: تعزيز التجارة والطاقة أولوية مع اليونان وقبرص
كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
رياضة

يسري غازي

تعود مساء اليوم الأحد بعثة منتخب مصر الوطني عقب الإنتهاء من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر الوطني إلي مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويغادر الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي إلي انجلترا عقب الإنتهاء من المشاركة رفقة منتخب مصر الوطني فى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركز الثالث فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما يطير مصطفى محمد مهاجم فريق نانت إلى فرنسا للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي عقب الانتهاء من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش نيجيريا

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في مبادرة الأسبوع العربي للبرمجة

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في الأسبوع العربي للبرمجة

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

