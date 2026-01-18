«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026

أكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، استمرار حسام حسن وجهازه الفني في تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكداً على أن هذا القرار تم اتخاذه ومجلس إدارته مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال “أبو ريدة”، في تصريحات تليفزيونية: "قبل سفرنا إلى المغرب وأنا أبلغت حسام وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني ولا توجد أي أزمات، وبشكل عام أنا رأيت اجتهاد من الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين كان نفسهم يعملوا حاجة ونوصل النهائي لكن هي دي الكرة".

وناشد رئيس اتحاد الكرة الجميع الوقوف خلف الجهاز الفني واللاعبين من أجل بناء فريق قوي قبل كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته قائلاً: "هنعمل كل المطلوب من وديات ومعسكرات والباقي على ربنا".