قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر مع حسام حسن يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا
تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج في الدوري الألماني
بن غفير : أدعو نتنياهو لإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة
وست هام يُكبد توتنهام الهزيمة التاسعة بالبريميرليج هذا الموسم
خامنئي: أخمدنا التمرد.. ويجب على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية
وظائف خالية بروتب 8 ألف جنية.. قدم الآن
تشيلسي يهزم برينتفورد بثنائية ويتقدم للمركز السادس بالبريميرليج
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي وهدان ومشهور بالصف
للمباراة الرابعة على التوالي.. ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان تطوير كابريتاج حلوان
الزمالك في ورطة.. 3 خسائر عقب إنتقال ناصر ماهر إلي بيراميدز
محمد نور يحصل على ساعة نادرة بكسوة الروضة الشريفة: موجود منها 30 واحدة فقط في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاجة تكسف .. وائل جمعة يفتح لانار على حسام حسن

وائل جمعة
وائل جمعة
حسن العمدة

علق وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق، بعد هزيمة الفراعنة من السنغال فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا.

وأكد وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس،" أن اللي حصل من بعد هزيمة السنغال والتصريحات وكل اللي حصل حاجة تكسف، حاجة تكسف الشكل اللي إحنا ردينا بيه على الخسارة وعلى المواقف اللي حصلت طبعاً حاجة مؤسفة جداً".

وتابع ،" أنا في لوم كبير جداً على الجهاز الفني وعلى المسؤولين على المنتخب، ولوم أكبر موجود على الجانب المغربي اللي كان بينظم الأمور".

وشدد الصخرة قائلا: “إحنا مش مشكلة إننا نخسر، عادي إننا نخسر .. لكن كابتن حسام طول البطولة بيشاور على النجوم السبعة، إحنا عندنا سبع نجوم والشمس مبتتغطاش بغربال”

وأوضح “إحنا أحسن منتخب في أفريقيا، أكتر منتخب عنده بطولات في أفريقيا، أكبر بلد عندها حضارة وثقافة”.

وواصل ، “إحنا علمنا ناس كتير قوي في أفريقيا وما زلنا بنعمل كدة، وما زلنا إحنا الشمس المضيئة في أفريقيا فما ينفعش كل شوية أطلع أقول للناس كدة، أنا كدة بقلل من نفسي ومن قيمتي كبلد، بخلي الناس تتشكك في اللي بقوله”.

وأردف ، “أنا هتكلم على السلوكيات اللي حصلت؛ من بداية البطولة الناس بتساندني في المغرب، والمغرب طول عمرها بلد بتحب مصر وبترحب بينا. أنا لعبت في المغرب كتير ومن أكتر البلاد اللي لعبت فيها شعب مغربي محترم .. أنا استدعيت الشعب المغربي؟ أنا استعديته! ودي نقطة سوداء في المنتخب اللي حصل ده”.

وأشار جمعة إلى “ إنت داخل في المباريات الإقصائية وإنت بطل ومتوقع إنك توصل، طبيعي الناس مش هتفضل تساندك، فلازم تبقى كنت مستعد لده .. ومش معنى إن الناس ما وقفتش معاك إن الناس ضدك، لا عادي ده وضع تنافسي وفي الكورة عادي”.

وأكد ،" إنما تيجي لغاية مباراة السنغال وتخسر وتطلع تقول الكلام اللي قلته ده كله؟ كلام طبعاً ما يرضيش أي حد أبداً يا أحمد، والكلام ده لو البطولة دي بتتنظم في مصر واتقال علينا اتفرج إحنا كنا هنقول إيه! ..الجانب المغربي بقى.. إنت كصحفي جاي تهاجم المدير الفني لمنتخب مصر؟ إنت جاي تستفزه وعايزه يغلط وعايزه يعتذر؟ مالهاش أي معنى أبداً وما كنتش أتمنى إنها تحصل. فالإعلام اصطاد النقطة دي من الكابتن حسام واستفزه وحب يشتغل عليها. دي نقطة سوداء وأتمنى إنها تزول".

وأختتم ، “إحنا لغاية دلوقتي بنعاني من اللي حصل في 2009 و2010 (أزمة الجزائر) والصراع اللي الناس حولته لصراع بين شعبين. أتمنى إن بعد النهاردة ما يحصلش أي حاجة سيئة تزود العلاقة اللي حصلت بين الجمهور المصري والمغربي. وشوف رد فعل الناس مع المراسلين بتوعنا، بيتمنوا فوز المنتخب النيجيري”.

وائل جمعة منتخب مصر السنغال كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

منتخب مصر

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

انطلاق أولى بطولات سلسلة جولف مصر 2026 ضمن جولة مينا تور بعد غد

لزقة النمر Tiger plaster

لزقة النمر Tiger plaster.. بالأرقام الدواء تحذر من استخدام تلك التشغيلات

ارشيفية

للرجال فقط .. سحب تشغيلة من دواء شهير لعلاج الضعف

بالصور

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

ماذا يفعل تناول الحلاوة الطحينية بسكر الدم والكوليسترول؟ .. نتائج مفاجئة

فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية
فوائد وأضرار تناول الحلاوة الطحينية

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد