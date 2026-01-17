قبل نهائي كان 2025.. حسام حسن والسنغال يضعان المغرب في ورطة

تزامنا مع اقتراب نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فجر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالتوازي مع الإتحاد السنغالي حول أزمة تنظيمية جديدة في البطولة المقامة بالمغرب بعدما وجه الطرفان انتقادات حادة للترتيبات المتعلقة بالراحة والإقامة والأمن وتكافؤ الفرص وهو ما أعاد الجدل حول عدالة التنظيم قبل المواجهة النهائية.

حسام حسن: ما حدث معنا لم يكن احترافيًا

أثار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جدلا واسعا حول الجوانب التنظيمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعدما عبر عن استيائه مما وصفه بعدم الاحترافية في التعامل مع بعثة الفراعنة عقب انتقالها إلى مدينة طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال في الدور نصف النهائي.

والتزم حسام حسن الصمت فور وصول المنتخب إلى طنجة قبل أن يفتح النار عقب الخسارة، مؤكدا أن منتخب مصر لم يحصل على نفس المعاملة التي حظيت بها المنتخبات الأخرى المتأهلة إلى المربع الذهبي.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "ما حدث معنا لم يكن احترافيا على الإطلاق حصلنا فقط على يومين راحة واضطررنا للسفر وتغيير فندق الإقامة وملعب المباراة".

وأضاف:"المنافسون حصلوا على فترات راحة أطول كما تم تغيير توقيت المباراة ليقام في وقت مبكر ما قلل من ساعات الراحة لا أبحث عن تبريرات لكن قارة أفريقيا تعلم جيدا قيمة منتخب مصر".

وتابع المدير الفني للفراعنة:"الاتحاد الدولي يتحدث دائمًا عن العدالة، لكن الواقع يفرض ضرورة احترام المنتخبات الكبرى والوصول إلى نصف النهائي يجب أن يقابله تقدير لا إرهاق من المفترض أن تتساوى ظروف الراحة بين المنتخبات الأربعة".

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلًا:"أبلغت اللاعبين بأن هناك من لا يرغب في وصول منتخب مصر إلى النهائي، وهذا أصبح واضحا للجميع".

إبراهيم حسن ينتقد فندق الإقامة: لا يليق بنصف النهائي

من جانبه، عبر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن غضبه مما تعرضت له البعثة منتقدا مستوى فندق الإقامة قبل مواجهة السنغال، واصفا إياه بأنه لا يليق بمنتخب ينافس في الدور قبل النهائي.

وقال إبراهيم حسن:"لم نحصل على يوم راحة مثل المغرب أو السنغال أو نيجيريا واضطررنا للسفر بالطائرة في الوقت الذي خاض فيه المنافس مبارياته في مدينة واحدة".

وأضاف:"كان من المفترض تحقيق العدالة في فترات الراحة، خاصة للمنتخبات التي وصلت إلى دور الأربعة بدلا من معاقبتها المطلوب هو التقدير ومنح الفرصة لتقديم مستوى بدني وفني يليق بالبطولة".

بيان سنغالي رسمي يكشف أزمات قبل النهائي

وفي سياق متصل أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانا رسميا كشف فيه عن عدد من الأزمات التنظيمية التي واجهت بعثة المنتخب قبل خوض المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية أمام المغرب مؤكدًا حرصه على الشفافية والدفاع عن مصالح منتخب بلاده.

وأوضح البيان أن الترتيبات الأمنية شهدت قصورا واضحا عند وصول البعثة إلى محطة قطار الرباط ما عرض اللاعبين والجهاز الفني لمخاطر غير مقبولة لا تتناسب مع أهمية نهائي قاري.

وفيما يخص الإقامة أشار الاتحاد إلى أن أزمة الفندق لم تحل إلا بعد تقديم احتجاج رسمي مكتوب ليتم في النهاية توفير فندق خمس نجوم يضمن راحة اللاعبين واستعدادهم للمواجهة الحاسمة.

أما عن مقر التدريب، فأكد الاتحاد السنغالي رفضه إقامة التدريبات في مجمع محمد السادس، لكونه مقرا لتدريبات المنتخب المغربي معتبرًا ذلك مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص مع الإشارة إلى عدم تلقي إخطار رسمي بمكان التدريب البديل حتى الآن.

وتطرق البيان إلى أزمة التذاكر موضحا أن الحصة المخصصة لكبار الشخصيات اقتصرت على تذكرتين فقط مع عدم السماح بشراء تذاكر إضافية على عكس ما حدث في الدور نصف النهائي رغم تمكن الاتحاد من شراء الحد الأقصى المخصص لجماهيره، إلا أن الأعداد لم تلبِّ حجم الطلب الكبير.

وفي ختام البيان، دعا الاتحاد السنغالي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية إلى التدخل العاجل لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، وتكافؤ الفرص، وسلامة جميع الأطراف.

مدرب السنغال: ما حدث لم يكن طبيعيًا

وأكد المدير الفني لمنتخب السنغال أن ما حدث قبل النهائي لم يكن طبيعيا، مشيرًا إلى وجود مخاطر أمنية طالت اللاعبين والجماهير مؤكدًا أن ذلك لا يليق بعلاقة بلدين شقيقين مثل المغرب والسنغال.

وأضاف:"لن أتحدث عن التحكيم فالأخطاء واردة لكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل التتويج باللقب والعودة بالكأس إلى داكار".

واختتم تصريحاته قائلًا:"الوصول إلى نهائي كأس الأمم ليس أمرًا سهلًا المغرب مرشح قوي بحكم تصنيفه العالمي لكن منتخب مصر يظل الأفضل في أفريقيا وقد فزنا عليه في نصف النهائي، وسنسعى لحصد اللقب القاري".