وزير الحرب الأمريكي: العمليات العسكرية الحالية أقوى 7 مرات من الحرب السابقة

عرضت قناة إكسترا بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الحرب الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هاجسيث، خلال المؤتمر إن المزيد من القوات في طريقها للوصول للمنطقة، ونحن الوحيدين الذين نستطيع إدارة هذه الحرب.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن نتائج العمليات العسكرية في إيران رائعة وتاريخية، وأن المزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي، أن ‏هذه الحرب أقوى 7 مرات من الحرب السابقة، وستسيطر أمريكا وإسرائيل سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع.

وأشار وزير الحرب الأمريكي، الى أن هناك مخزون كاف من الذخائر لهذه الحرب، وهناك غواصة أمريكية اغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي.