البحرين تفتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية

أعلنت المنصة الوطنية للتطوع في البحرين، اليوم "الأربعاء"، عن فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية على البحرين من منطلق المسؤولية الوطنية وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأوضحت المنصة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أنه على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: "البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها" عبر منصة التطوع الوطنية، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية، الهندسية، اللوجستية، الإدارية، الرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها.