أجواء عصيبة.. مبارة نيجيريا تحدد مصير حسام حسن مع منتخب مصر

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق مفاجأة بشأن لقاء منتخب مصر مع نيجيريا.

منتخب نيجيريا

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المنتخب الوطني يتأهب لمواجهة نسور نيجيريا على المركزين الثالث والرابع بأمم إفريقيا في مباراة ستحسم قناعة الخبراء والجمهور بإستمرار حسام حسن في المونديال بعيدا عن القرارات الرسمية ووسط أجواء عصيبة بعد المناوشات التي حدثت مع الإعلام المغربي!".

وكانت قد نشبت أزمة بين حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني وإعلامي مغربي على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلي حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد إنك علقت شماعة فشل الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتهم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.