أصعب فترة.. محمد عبد الغني يفسخ عقده مع غزل المحلة بشكل رسمي

أعلن محمد عبد الغني لاعب غزل المحلة عن فسخ تعاقده مع النادي بشكل رسمي.

محمد عبد الغني

وكتب محمد عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحمدلله تم إنهاء تعاقدي مع نادي غزل المحله أصعب فترة مريت بيها.. ربنا يكتب لنا الخير في اللي جاي باذن الله".

وفي إطار ، حقق نادي غزل المحلة مكاسب مالية مميزة من خلال صفقاته البعيده عن الشعبية الكبيرة والمبالغ الطائلة مقدما لاعبين مميزين لأندية الدوري.

ولعل أخر اللاعبين المميزين كان عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي والمنتقل حديثا للنادي الأهلي في صفقة وصلت قيمتها لنحو 60 مليون جنيه.

وكان عمرو الجزار لاعبا في صفوف نادي غزل المحلة قبل الرحيل للبنك الأهلي في صفقة وصلت قيمتها لنحو 25 مليون جنيه بجانب استعارة أحمد العش.

وضع غزل المحلة بند في عقد بيع الجزار للبنك الأهلي للحصول على مبلغ إضافي بنسبة إعادة البيع والتي وصلت لنحو 25%.