موعد التحسن.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
رياضة

غزل المحلة يهزم سيراميكا كليوباترا 1-0 في كأس عاصمة مصر

حسن العمدة

اقتنص غزل المحلة ثلاث نقاط ثمينة من أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المحلة فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف غزل المحلة في الدقيقة 68 ،عن طريق أشرف مجدي.

تشكيل غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمي: عامر عامر

الدفاع: أحمد العش، احمد شوشة، عموري، يحيي زكريا.

الوسط: معاذ عبدالسلام، بسام وليد، رشاد العرفاوي.

الهجوم: سعيدو كيبو، جريندو، جيمي موانجا.

جاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد طارق

خط الدفاع: فارس شافعي - عبد الرحمن النحاس - إسلام عبد الله - يوسف جمال

خط الوسط: عمر درويش - محمد رضا - ماهر خالد - يونس ربيع - عيسى علي ماهر

خط الهجوم: محمد سعد

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أحمد خطر - عبد الرؤوف عمر - محمود زوكا - أحمد عزت - حسام معبدي - زياد معبدي - أحمد الشرقاوي - عزت منصور - محمود سمير


 

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ماجد الكدواني

رمضان 2026.. ماجد الكدواني يتحدث عن شخصيته بمسلسل كان ياما كان

نرمين الفقي

نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

منة فضالي

منة فضالي تثير تساؤلات الجمهور بفستان زفاف.. هل تستعد للزواج؟

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

